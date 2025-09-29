Schwäbische Chorgemeinschaft begeistert in Wettenhausen mit „Outer Darkness, Inner Light"



Die in Barcelona gewonnenen positiven Impulse waren den Sängerinnen und Sängern der Schwäbischen Chorgemeinschaft unter Daniel Böhm noch förmlich anzumerken bei ihrem Konzert am Sonntagabend in Wettenhausen. Die Strahlkraft dieses einmaligen, vom berühmten Komponisten Eric Whitacre organisierten Chorerlebnisses, an dem die Gemeinschaft Mitte September zusammen mit 35 anderen Chören aus ganz Europa teilgenommen hat, übertrug sich auf die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im voll besetzten Kaisersaal. Wie Dirigent Daniel Böhm in seinen einleitenden Worten hervorhob, war es schon etwas ganz Besonderes, Werke mit dem Komponisten gemeinsam einstudieren zu dürfen und dessen Intention so aus erster Hand zu erfahren und umzusetzen.



So waren weite Teile des Programms der Veranstaltung auch den Kompositionen von Eric Whitacre gewidmet. Diese hatten dem Motto des Konzertes „Outer Darkness, Inner Light“ entsprechend die Bitterkeit des Todes im Mittelpunkt, verbunden mit dem Ausblick auf eine Erlösung im ewigen Leben. Gerade beim Liederzyklus „The Sacred Veil“, einer kongenialen Vertonung der Lebensgeschichte des Dichters Charles Anthony Silvestri, wird der schmale Grat zwischen überschäumender Freude bei der Geburt eines Menschen bis zur großen Verzweiflung angesichts des drohenden Todes musikalisch in eindrucksvoller Weise wiedergegeben. Das von der Cellistin Belén González Granero einfühlsam begleitete Werk hinterließ einen tiefen Eindruck beim Publikum. Der Chor interpretierte die in dem Stück so intensiv beschriebenen Gefühlswallungen mit großer Reinheit und Präzision und brachte dabei die musikalische Gewaltigkeit der Komposition im Kaisersaal zum Ausdruck.

