Nach der Premiere in Barcelona folgt Konzert im Kaisersaal

Es war ein außergewöhnliches Erlebnis und eine Premiere: Die Sängerinnen und Sänger der Schwäbischen Chorgemeinschaft traten kürzlich im legendären Palau de la Música in Barcelona auf. Nun hat auch das Publikum in Mittelschwaben die Gelegenheit, dieses Programm live zu erleben. Am Sonntag, 28. September, findet um 18 Uhr im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen das Konzert „Outer Darkness Inner Light“ statt.

Im Zentrum des Konzertabends stehen Werke des US-amerikanischen Komponisten Eric Whitacre, dessen Musik weltweit für ihre einzigartige Tonsprache bekannt ist: Mit schwebenden Harmonien und emotionaler Unmittelbarkeit schafft er eindrucksvolle musikalische Räume – von meditativer Ruhe bis zu leuchtender Klangpracht. Whitacres Chormusik spricht gleichermaßen Laien wie Profis an und zählt heute zu den meist aufgeführten Werken der zeitgenössischen Chorliteratur. Zu hören sind unter anderem seine bekannten Werke The Seal Lullaby, Sing Gently, Cloudburst und Auszüge aus dem berührenden Zyklus The Sacred Veil.

Titel des Konzerts rührt von der Komposition des Komponisten Eliah Böhm

Ergänzt wird das Programm durch mitreißende Spirituals von Moses Hogan, jazzig gefärbte Chorstücke von Laura Mvula, eine ungewöhnliche Bearbeitung eines Bach-Chorals, sowie durch die Komposition „Outer Darkness, Inner Light“ des aus Krumbach stammenden jungen Komponisten Eliah Böhm, die dem Konzert auch seinen Titel verleiht.

Begleitet wird der Chor vom renommierten Augsburger Pianisten Stephan Kaller und der Cellistin Belén Gonzalez Granero, die beide mit ihrer Virtuosität und ihrem feinsinnigen Spiel eine besondere klangliche Farbe und Tiefe in das Konzert einbringen. Die musikalische Leitung und Moderation liegt bei Daniel Böhm. Karten gibt es im Vorverkauf über: karten@schwaebische-chorgemeinschaft.de, in der Marien-Apotheke Ichenhausen sowie im ABC Büchershop Krumbach. (AZ)