Nach Unfall auf B16: Wie steht es um Mutter und Kinder?

Bei einem Unfall auf der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Zunächst war unklar, wie der Zustand der Beteiligten ist. Die Polizei vermeldete am Dienstag, dass eine 33-Jährige Mutter und ihre zwei Kinder, die mit ihr im Auto saßen, schwer verletzt wurden. Der Fahrer eines weiteren beteiligten Autos erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Auf Nachfrage erklärt Polizeisprecherin Magdalena Buchmiller, dass Personen, die von der Polizei als schwer verletzt gemeldet werden, nicht zwingend lebensgefährlich oder bedrohlich verletzt worden sind.

In diesem Fall erlitt die Mutter laut der Polizeisprecherin Frakturen, die Kinder Prellungen. „Man könnte das als mittelschwere Verletzungen einordnen“, so Buchmiller. Für die Polizei gelte als schwer verletzt, wer für mindestens 24 Stunden im Krankenhaus behandelt wird. Da vor allem bei Kindern Vorsicht geboten sei, werden diese häufig zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Der Rettungshubschrauber, der hinzugezogen wurde, brachte die Mutter in ein Krankenhaus, so die Polizeisprecherin. Alle Personen waren zum Zeitpunkt des Unfalls ansprechbar.

Unfall auf B16: Straße für mehrere Stunden gesperrt, Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro

Die Kollision ereignete sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr. Auf Höhe des Erdbeersees kam die 33-Jährige laut Polizei aus ungeklärter Ursache nach links von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto der Frau stieß in der Folge mit einem Auto aus dem nachfolgenden Verkehr zusammen, das ebenfalls in Fahrtrichtung Günzburg unterwegs war. Ein zweites, nachfolgendes Fahrzeug wurde durch ein Trümmerteil beschädigt. Die Fahrbahn war bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise insgesamt 120.000 Euro. (mit AZ)