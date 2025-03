Schwerer Verkehrsunfall zwischen Günzburg und Gundelfingen: B16 gesperrt

Auf der B16 kurz nach Günzburg in Richtung Gundelfingen (Höhe Birkenried) hat sich heute Mittag gegen 12.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei geriet ein Pkw auf der B16 aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Er stieß frontal mit einem Lkw zusammen.

Laut Polizei ist die Lkw-Fahrerin aktuell in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, jedoch sei sie ansprechbar. Wie viele Personen in dem Pkw sitzen, kann die Polizei nicht genau sagen. Sie gibt jedoch an, dass sich zwei Kinder in dem Auto befinden. Beide seien ebenfalls ansprechbar. Was mit dem Autofahrer oder der Autofahrerin ist, dazu kann die Polizei aktuell keine Informationen geben. Zwei Rettungshubschrauber seien zudem an der Unfallstelle.

Aufgrund des Unfalls ist die B16 aktuell zwischen Günzburg und der Abzweigung bei Birkenried komplett gesperrt. Wie lange die Vollsperrung noch andauern wird, ist unklar.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen. (AZ)