Sekundenschlaf: Zwei Unfälle auf der A8 binnen weniger Minuten

Die Verkehrspolizei Günzburg musste am Donnerstagmittag auf der A8 gleich zwei Unfälle aufgrund von Sekundenschlaf aufnehmen. Zunächst kam ein 78-jähriger Autofahrer auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Langenau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben ihm fahrenden Lastkraftwagen. Beide Fahrer hielten laut Polizei anschließend auf dem Seitenstreifen an und begutachteten den Schaden.

Der Unfallverursacher informierte die Beamten und gab an, dass er wegen Sekundenschlafs gegen den Lastkraftwagen geprallt sei. Die Verkehrspolizei stellte einen Schaden von etwa 20.000 Euro an den Fahrzeugen fest. Zudem erlitt der Autofahrer eine Prellung an der Hand. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sekundenschlaf: Zwei Unfälle auf der A8 bei Langenau/Leipheim

Nur fünf Minuten später schlief eine 64-jährige Frau ebenfalls auf der A8 in Fahrtrichtung München auf Höhe Jettingen-Scheppach während der Fahrt ein. Ihr Fahrzeug kam der Polizei zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Seitenschutzplanke und kollidierte anschließend beim Zurücklenken mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Beide Fahrzeuge hielten auf dem Seitenstreifen an und die Beteiligten verständigten die Verkehrspolizei Günzburg.

Die Fahrerin gab gegenüber der eintreffenden Streife an, dass sie eingeschlafen sei und deshalb von der Fahrbahn abgekommen war. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen und den Autobahneinrichtungen beläuft sich auf etwa 27.000 Euro. Gegen beide Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)