Senioren haben keine Lobby – und das kann ihnen zum Verhängnis werden

Familie und Angehörige im Alter um sich zu haben, ist nicht nur wertvoll, sondern kann im Ernstfall lebensrettend sein. In einer Weltbevölkerung, die immer älter wird, haben Seniorinnen und Senioren kaum eine Lobby. Und das wird ihnen spätestens dann zum Verhängnis, wenn sie nicht mehr für sich selbst einstehen können. Es fehlt nicht nur an Teilhabe und Unterstützung, sondern auch an politischem Einfluss und finanzieller und sozialer Absicherung. Zahlen des Statistischen Bundesamts von 2023 zeigen: Für viele ältere Menschen ist der Aufenthalt im Krankenhaus die letzte Station vor dem Tod; nahezu die Hälfte aller Sterbefälle findet im Krankenhaus statt. Nun weiß jeder, der in den vergangenen Jahren schon einmal als Patient oder Besucher in einer Klinik oder einem Pflegeheim war: Viele Häuser sind unterversorgt, es geht häufig hektisch zu, die Pflege arbeitet am Limit und oft werden wegen Personalmangels Doppelschichten geschoben. Die Leidtragenden dieses Systems? Diejenigen, die ihr ganzes Leben mit all seinen Aufgaben und Hürden fast hinter sich haben, die krank und schwach sind.

