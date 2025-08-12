Gesund durch den Sommer: Gesundheitsregion Plus gibt Tipps für ältere Menschen bei Hitze

In den vergangenen Tagen zeigte sich der Sommer wieder von seiner heißeren Seite, und auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen wieder steigen. Während viele die warmen Tage genießen, stellen extreme Hitzeperioden besonders für ältere Menschen eine Herausforderung dar. Die Gesundheitsregion Plus des Landkreises Günzburg hat darum in einer Pressemitteilung des Landratsamts einige wichtige Informationen und Tipps zusammengestellt, die bei sommerlichen Temperaturen beachtet werden sollten.

Hitze kann insbesondere bei älteren Menschen zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen. Zu den häufigsten hitzebedingten Symptomen gehören Hitzeerschöpfung und Hitzschlag. Eine Hitzeerschöpfung äußert sich durch kalte, feuchte Haut, niedrigen Blutdruck mit hoher Pulsfrequenz, rasche, aber schwache Atmung, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schwindel und Mattigkeit. Spätestens, wenn solche Symptome auftreten, sollte man etwas Kühles trinken, zum Beispiel Mineralwasser, und den Körper durch eine Dusche oder Arm-Bäder abkühlen.

Ein Hitzeschlag kann schnell lebensbedrohlich werden

Ein Hitzschlag ist eine lebensbedrohliche Situation, die sich durch gerötete, heiße und trockene Haut, Übelkeit, Kopfschmerzen, Bewusstseinsveränderungen und Bewusstlosigkeit äußert. In beiden Fällen ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Um gesundheitlichen Schäden durch Hitze vorzubeugen, sollten ältere Menschen einige wichtige Maßnahmen beachten. Dazu gehört, regelmäßig ausreichend Flüssigkeit zu trinken – auch wenn kein Durstgefühl besteht, betont das Landratsamt. Bei Hitze kühlt sich der Körper durch vermehrtes Schwitzen, weshalb eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr notwendig ist. Wird nicht genug getrunken, schwitzt man zwar, scheidet aber weniger Urin aus. Die Empfehlung: Getränke zu wählen, die schmecken und worauf man Lust hat. Besonders geeignet seien mineralreiche Getränke wie Mineralwasser, während Alkohol vermieden werden sollte.

Tipps zur Hitzeregulation für ältere Menschen im Landkreis Günzburg

Auch das Tragen kühler Kleidung und das Meiden direkter Sonneneinstrahlung sind wichtig. Das Verhalten sollte an die Hitze angepasst werden, indem große Anstrengungen während extremer Hitze vermieden und nicht notwendige Erledigungen auf kühlere Tage verschoben werden. Um die Wohnung angenehm kühl zu halten, sollte tagsüber für Schatten gesorgt und nur nachts gelüftet werden.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Einnahme von Medikamenten gelegt werden. Einige Medikamente können den Blutkreislauf oder den Wasserhaushalt beeinflussen, was die Regulation des Körpers bei Hitze beeinträchtigen kann. Daher sei es ratsam, mit dem Hausarzt oder Apotheker über mögliche Anpassungen der Medikamentendosierung bei extremer Hitze zu sprechen. Änderungen der Dosierung sollten niemals selbst vorgenommen werden, sondern nur durch den Hausarzt.

Hilfreich sei auch, ein Netzwerk aus Helfern zu organisieren, das ältere Menschen bei extremer Hitze unterstützt. Dies können Nachbarn, Bekannte, Kinder oder andere Angehörige sein, die sich um die Betroffenen kümmern. „Mit diesen einfachen, aber effektiven Maßnahmen können ältere Menschen die heißen Tage sicher und gesund meistern“, sagt Anna-Maria Margraf von der Gesundheitsregion Plus. (AZ)