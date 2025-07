Slalom, Vollbremsung und Abbiegen: Pedelec-Training für mehr Sicherheit im Verkehr

Sie sind heute auf den Straßen in ganz Deutschland zu sehen: elektrische Fahrräder, die mit Motorunterstützung fahren, auch Pedelecs genannt. Doch die neueste Statistik des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West zeigt, dass diese Fahrzeuge zunehmend in Unfälle verwickelt sind. Im gesamten Präsidiumsbereich waren im vergangenen Jahr bei Unfällen in 722 Fällen Pedelecs beteiligt. Dabei wurden 741 Personen verletzt. Um das künftig zu vermeiden und die Fahrerinnen und Fahrer für den Verkehr zu rüsten, hat die Polizeiinspektion Burgau ein Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrer angeboten. Dabei lernten die elf Teilnehmenden nicht nur, wie man den Helm richtig aufsetzt.

