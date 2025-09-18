Sie wird die Kühltürme in Gundremmingen sprengen

Ihr bisher größter war 165 Meter hoch: Am 3. Dezember 2023 haben Sprengingenieurin Ulrike Matthes und ihr Team den Kühlturm des Kraftwerks Voerde (Niederrhein) gesprengt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in Gundremmingen auch so erfolgreich sein werden wie damals“, sagt Matthes. Block B und Block C, zwei Nasskühltürme aus Stahlbeton, erbaut von 1977 bis 1980, das Wahrzeichen des Landkreises Günzburg, werden am Samstag, 25. Oktober dieses Jahres, in Gundremmingen in sich kollabieren. Jeweils 28.000 Tonnen Beton fallen dann auf das Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks im schwäbischen Landkreis. Es ist das sichtbarste Zeichen des Rückbaus, der jedoch im Inneren schon längst läuft. Wie Heiko Ringel, Leiter der Rückbauanlage, erklärt, sind Armaturen und Pumpen schon ausgebaut, auch die beiden Speisewasserbehälter sind Geschichte.

Jeweils 28.000 Tonnen fallen in Gundremmingen in sich zusammen

Als nächster Schritt steht die Niederlegung, so heißt die Sprengung bei den Experten, der beiden großen Beton-Klötze an. Die sind mit ihren 160 Metern Höhe, einem Durchmesser von 76 Metern an der Taille in etwa 120 Metern Höhe und von 85 Metern an der Mündung, dann die zweithöchsten Kühltürme einer ehemaligen kerntechnischen Anlage, die die Thüringer Sprenggesellschaft niederlegen wird. Ulrike Matthes ist die Frau, die bereits vor einem Jahr, im August 2024, die Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Grafenrheinfeld erfolgreich gesprengt hat.

Icon vergrößern Noch stehen sie da, die zwei Betonklötze: Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Günzburg werden ihnen nachtrauern. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Noch stehen sie da, die zwei Betonklötze: Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Günzburg werden ihnen nachtrauern. Foto: Alexander Kaya

Eine Besonderheit der Sprengung war die Tatsache, dass sie mit einer rein elektronischen Zündung durchgeführt wurde. Insgesamt 260 Kilogramm Sprengstoff und 1340 Zünder kamen bei diesem Sprengprojekt zum Einsatz. Wie viel es bei den beiden Blöcken in Gundremmingen sein wird, das teilen die Experten vorab aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mit. Nur so viel: Löcher im vierstelligen Bereich werden mit „viel Manpower“ vorher in die Sprengstützen gebohrt, in die dann Patronen mit dem Sprengmaterial kommen. Die beiden Türme werden mittels einer „Kipp-Kollaps-Sprengung“ zerstört. Die Aufprallfläche ist minimal, da der Turm durch die kontrollierte Sprengung der Hälfte der Stützen unten ankippt. Zusätzlich wird es in der Schale fünf Sprengbereiche geben. So kollabiert der Betonklotz, dreht sich in sich zusammen und fällt nicht etwa der Länge nach um.

Man hofft, dass auch in Gundremmingen alles so glattlaufen wird, wie in der unterfränkischen Gemeinde. Nur auf eines könne man verzichten: Im vergangenen Jahr verzögerte sich die Sprengung um mehrere Stunden, da ein Störer vor der Sprengung am 16. August 2024 auf einen Strommast innerhalb eines vorher ausgewiesenen Sperrbereichs geklettert war und die Sprengung damit um rund eineinhalb Stunden verzögert hatte. Mit seinem „friedlichen Protest“ habe er ein Zeichen gegen den gesetzlich beschlossenen Atomausstieg setzen wollen, erklärte der 38-Jährige. Dennoch bekam er eine Geldstrafe von insgesamt 4000 Euro aufgebrummt. Auch hier in der Region gibt es eine Gruppe von Menschen, die dem Zeitalter des Atomkraftwerks nachtrauern.

Kernkraftbefürworter haben eine Protestaktion angemeldet

Bisher ist eine Demonstration für den 25. Oktober im Landratsamt Günzburg angemeldet, berichtet der dortige Leiter für Öffentliche Sicherheit und Gesundheit, Christoph Langer. Es sei eine Protestaktion, die von Kernkraft-Befürwortern organisiert sei, angemeldet seien jedoch nur 15 Personen.

Wie viele schaulustige Besucherinnen und Besucher an diesem Samstag Ende Oktober kommen werden, lasse sich nicht absehen. Der Bürgermeister von Gundremmingen, Tobias Bühler, habe mit dem Bürgermeister von Grafenrheinfeld telefoniert und sich Erfahrungswerte angehört. Bühler glaubt, es werde auch vom Wetter abhängen. Das Team der Sprenggesellschaft wünscht sich am liebsten sehr viel Regen. Denn so werde der Spreuflug, also der aufgewirbelte Staub, zusätzlich gebunden. Doch auch ohne Regen brauche man sich als Zuschauer keine Sorgen um seine Sicherheit zu machen. Es gibt mehrere Maßnahmen, darunter Wasserpools, die gesprengt werden, die die kleinen Staubpartikel aufnehmen. So nah, dass es gefährlich werden könnte, kommt an diesem Tag um 12 Uhr ohnehin keiner ran: Mehr als 300 Meter Absperrzone werden vom Landkreis erlassen. Der genaue Bereich sowie die Straßensperrungen stehen noch nicht fest. „Ein so massives Bauwerk auf so geringer Fläche niederzulegen ist ein sehr sicheres Verfahren. Über 60 Kühltürme wurden deutschlandweit schon so gesprengt“, erklärt Matthes.