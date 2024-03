Günzburg/Dillingen

Gefeierte Sängerin und geliebte Lehrerin: Trauer um Carmen Hanganu

Plus In ihrer Heimat Rumänien war sie ein Star, in Günzburg formte sie Diana Damrau zum Weltstar. Wie die beiden Frauen zum perfekten Team wurden.

Von Rebekka Jakob

Sie verzauberte die Menschen - als Sängerin auf internationalen Bühnen, aber auch und ganz besonders als feinsinnige, humorvolle und fördernde Gesangslehrerin. Carmen Hanganu lebte und vermittelte ihre unbändige Liebe zur Musik. Jetzt ist die langjährige Wegbegleiterin von Günzburgs Opernstar Diana Damrau gestorben.

In ihrer Heimat Rumänien musste Carmen Hanganu hart kämpfen, um ihre geliebte Musik, den Gesang, auch tatsächlich studieren zu dürfen. Als Tochter eines Pastors war sie dem herrschenden Regime ein Dorn im Auge. Doch die junge Sängerin boxte sich durch und schaffte nicht nur die Zulassung zur Musikhochschule in Bukarest. Sie wurde ein Star.

