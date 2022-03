Bauarbeiten an der Staatsstraße bei Silheim gehen ab Montag weiter

Für knapp drei Wochen wird die Strecke bei Silheim für den Verkehr gesperrt, Ausnahmen gibt es für Anwohner. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Bauarbeiten an der Staatsstraße 2023 bei Silheim werden ab kommenden Montag, 21. März, wieder aufgenommen. Dafür muss die Straße für den Allgemeinverkehr für circa drei Wochen komplett gesperrt werden, Anwohnern wird die Zufahrt die meiste Zeit über aber ermöglicht. Das teilte das Staatliche Bauamt Krumbach am Freitag mit.

Beginnen werden die Bauarbeiten zwischen dem Sportverein und der Zimmerei Dirr. Hier werden die vorhandenen teerhaltigen Asphaltschichten ausgebaut und die Frostschutzschicht wird nachverdichtet. Am Mittwoch, 23. März, folgt der Einbau der Asphalttragschicht in diesem Bereich. Damit am Freitag, 25. März, die neue Asphaltdeckschicht eingebaut werden kann, muss ab Donnerstag der gesamte Baustellenbereich für alle Fahrzeuge gesperrt werden. Am Donnerstag wird die gesamte Asphalttragschicht gereinigt und mit einem Haftkleber angesprüht. Der Haftkleber muss über Nacht seine Haftwirkung entwickeln. Auch die Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Donnerstag und Freitag außerhalb zu parken, wenn sie an diesen beiden Tagen auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind. Nachdem die neue Asphaltdecke ausreichend abkühlen konnte, können die Anwohner ab Samstagmittag wieder zu ihren Grundstücken fahren.

Bauarbeiten bei Silheim: So läuft die Umleitungsstrecke zur gesperrten Straße

In den darauffolgenden zwei Wochen werden noch neue Rasengittersteine verlegt, die Bankette wiederhergestellt und Restarbeiten an den Böschungen vorgenommen. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 8. April beendet sein. Die Umleitungsstrecke verläuft wie folgt: Der aus Norden kommende Verkehr fährt in Nersingen auf der Staatsstraße 2509 Richtung Ober- und Unterfahlheim. In Unterfahlheim geht’s dann auf der Kreisstraße NU12 Richtung Bühl, und von dort aus weiter auf der Kreisstraße GZ23 Richtung Bibertal. In Bibertal endet die Umleitung. In entgegengesetzter Richtung verläuft die Umleitung umgekehrt. (AZ)