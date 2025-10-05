Icon Menü
Sondengängerin entdeckt Granate aus dem Zweiten Weltkrieg bei Burgau

Burgau

Sondengängerin findet Gewehrgranate auf einem Feld nahe der A8

Bei Burgau wurde eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Sie musste vor Ort gesprengt werden. Die Sperrung der Autobahn konnte verhindert werden.
    Eine Frau hatte eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, die von einem Sprengkommando gesichert gesprengt wurde. Foto: Daniel Löb, dpa (Symbolbild)

    Eine Sondengängerin hat am Freitag auf einem Feld bei Burgau eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das berichtet die Polizei. Bei der Begutachtung der Granate durch das Sprengkommando München wurde festgestellt, dass die Granate vor Ort gesprengt werden muss. Da sich die Granate in der Nähe der Autobahn befand, wurde durch das THW Neu-Ulm ein Sandsackverbau erstellt. Dadurch konnte eine Sperrung der Autobahn verhindert werden. Die Granate konnte im Anschluss erfolgreich gesprengt werden. (AZ)

