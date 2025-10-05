Sondengängerin findet Gewehrgranate auf einem Feld nahe der A8

Eine Sondengängerin hat am Freitag auf einem Feld bei Burgau eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das berichtet die Polizei. Bei der Begutachtung der Granate durch das Sprengkommando München wurde festgestellt, dass die Granate vor Ort gesprengt werden muss. Da sich die Granate in der Nähe der Autobahn befand, wurde durch das THW Neu-Ulm ein Sandsackverbau erstellt. Dadurch konnte eine Sperrung der Autobahn verhindert werden. Die Granate konnte im Anschluss erfolgreich gesprengt werden. (AZ)

