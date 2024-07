Sparkasse Schwaben-Bodensee unterstützt Gymnasien im Kreis Günzburg

Wasser ist Leben – denn ohne Wasser ist kein Leben möglich. Allzu oft nimmt man Wasser aber für selbstverständlich; es fließt ja schließlich einfach aus dem Wasserhahn. Um die Wichtigkeit dieses Elements für Kinder und Jugendliche in den Vordergrund zu rücken, bietet die Initiative „Pure Water for Generations“ Wassertage für Schulen in Deutschland und Österreich an, in denen die Schulkinder mehr über die Unverzichtbarkeit des Elements erfahren. Wassertag in Günzburg mit vollem Programm an einem Wassertag geht es nach einer thematisch passenden Filmvorführung im örtlichen Kino raus in die Natur: An vier Wasser-Stationen am Ufer eines nahegelegenen Gewässers stehen für die Schüler:innen „Inspiration, Information, Kreation und Exploration“ auf dem Programm. Anschließend geht es mit dem Stand-Up-Paddel direkt auf das Wasser. In diesem Jahr werden von Pure Water for Generations an über 100 Schulen Wassertage veranstaltet. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr den Schüler:innen des Dossenberger Gymnasiums, des Maria-Ward-Gymnasiums sowie des Simpert-Krämer-Gymnasiums die Teilnahme an einem Wassertag zu ermöglichen“, sagt Daniel Gastl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee. „Die Wassertage zeigen, wie wertvoll ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser unverzichtbaren Ressource ist.

Landkreis Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wassertag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis