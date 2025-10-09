32-Jähriger will Sparkasse Schwaben-Bodensee um mehr als 600.000 Euro abzocken

Der Trick, den sich ein 32-Jähriger ausgedacht hatte, um aus seiner finanziellen Krise zu kommen, war zwar überlegt, ging aber gründlich schief. Weil Bekannte von ihm angeblich 60.000 Euro Kreditsumme zurückforderten, wollte der Mann die Sparkasse Schwaben-Bodensee hereinlegen. Dazu legte er Kontoauszüge und Überweisungsträger vor, die ein angebliches Vermögen von mehr als 1,2 Millionen Euro vortäuschten. Aus dem Geldsegen wurde jedoch nichts. Dafür stand der Mann nun wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht Günzburg. „Ähnlichkeiten wie in einem Mafia-Film“, beschrieb Richter Martin Kramer das Motiv für die Straftaten. Nach den Worten von Verteidiger Georg Mayer (Nersingen) habe sein Mandant Geld geschuldet und sich in einer Notlage befunden. „Ich hatte Angst wegen Problemen“, sagte der 32-jährige Deutsch-Türke. Offensichtlich nicht ganz unbegründet. Als der Mann in der Krumbacher Sparkasse-Filiale Geld von seinem Konto abheben wollte, war er in Begleitung zweier Männer, die sich im Hintergrund hielten. So beschrieb eine Mitarbeiterin des Geldinstitutes den Besuch des Angeklagten im Mai vergangenen Jahres. Doch der Angeklagte bekam keinen Cent ausbezahlt. Sein Konto war nämlich schon im Jahr zuvor, damals im Soll mit 261 Euro, gelöscht worden.

Betrugsversuch bei der Sparkasse: So ging der Täter vor

Mit dieser Negativauskunft gab sich der 32-Jährige aber nicht zufrieden, sondern startete bei der Sparkassen-Filiale in Jettingen-Scheppach einen weiteren Versuch. In mehreren Telefonaten erkundigte er sich nach seinem Konto und angeblichem Zahlungseingang höherer sechsstelliger Beträge. Die Mitarbeiterin erklärte ihm erneut, das Konto bestehe nicht mehr und verwies ihn an die Rechtsabteilung. Dort behauptete er wiederum, er habe Kontoauszüge, die ein Guthaben beweisen würden. Dann wurde er ziemlich pampig und drohte mit seinem Anwalt, als ihm eine Auszahlung verweigert wurde, wie die zuständige Sparkassen-Angestellte als Zeugin in der Verhandlung sagte. Per E-Mail wurden dann Kontoauszüge an die Bank geschickt: „Bei genauem Hinsehen fiel auf, dass irgendwas nicht stimmt“, so die Zeugin.

Auf den Auszügen, die in der Verhandlung auf eine Leinwand projiziert wurden, waren Manipulationen erkennbar. Als Kontostand wurde die beachtliche Summe von 1,285 Millionen Euro ausgewiesen. Daraus leitete der Angeklagte eine Forderung von immerhin 660.557 Euro gegen die Sparkasse Schwaben-Bodensee ab. Doch dieser Trick zur schnellen Behebung der finanziellen Schieflage des 32-Jährigen funktionierte nicht. Weil seine Gläubiger angeblich mitbekommen hätten, dass bei ihm nichts zu holen sei, „haben sie mich in Ruhe gelassen“, sagte der Angeklagte.

Das Verfahren gegen den mittlerweile im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis lebenden Facharbeiter war eigentlich schon Ende August angesetzt gewesen. Zum Termin kam der Mann allerdings nicht, sondern flog mit seiner Frau und zwei Kindern in die Türkei, um dort eine ärztliche Untersuchung wahrzunehmen, wie er sagte. Als er zurückkehrte, wurde er festgenommen und zum Prozess gefesselt aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

Urteil am Amtsgericht Günzburg: Bewährungsstrafe für versuchten Betrug

Ohne Handschellen konnte er den Gerichtssaal wieder verlassen. Da der 32-Jährige geständig war und bisher ohne Verfehlungen gelebt hatte, verhängte Richter Kramer eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten mit Bewährung. Hätte der Betrug geklappt und wäre die Summe an ihn ausbezahlt worden, hätte das Verfahren nicht am Amtsgericht, sondern vor der Strafkammer des Memminger Landgerichts stattgefunden, wo dem Angeklagten eine erheblich höhere Strafe gedroht hätte, erklärte der Richter.

Der Mann habe sich durch hohen Inkassodruck zur Fälschung hinreißen lassen, sagte Kramer in der Urteilsbegründung. Zusätzlich muss der 32-Jährige eine Geldauflage von 3500 Euro an die Lebenshilfe Donau-Iller zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte die gleiche Strafhöhe, aber eine höhere Geldauflage gefordert. Der Verteidiger plädierte auf maximal ein Jahr Bewährungsstrafe und eine niedrige Geldauflage. Als „ganz schöne Räuberstory“ bezeichnete er die Tat seines Mandanten, der wohl ziemlich unter Druck gestanden habe und mit dem ergaunerten Geld seine Gläubiger hätte beruhigen wollen. „Noch einmal so eine Geschichte und sie landen im Gefängnis“, gab Richter Kramer dem sichtlich erleichterten Angeklagten mit auf den Weg.