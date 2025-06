Nach der Flut: Sparkasse spendet neue Spielgeräte für das Kinderhaus

Ein Jahr ist es her, dass Wassermassen das Erdgeschoss des städtischen Kinderhauses auf der Hagenweide geflutet haben. Der Bewegungsraum, die Puppenecke, Fahrzeuge und ganz viele Spielsachen gingen in den Fluten unter und müssen ersetzt werden. Dies gelingt dank großzügiger Spenden: Die Sparkasse Schwaben-Bodensee unterstützt die Stadt Günzburg dabei mit einer Spende von 10.000 Euro.

Platz für 115 Kinder bietet das Kinderhaus auf der Hagenweide. In zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen sowie einem Schülerhort werden die Mädchen und Buben ab einem Jahr dort betreut. Seit dem verheerenden Hochwasser im vergangenen Jahr, steht das Erdgeschoss nicht mehr zur Verfügung. Das ist bald Geschichte. Noch vor den Sommerferien soll auch das Erdgeschoss wieder genutzt werden können.

Günzburg: Kinderhaus Hagenweide erhält 10.000 Euro Spende von Sparkasse

Die Schäden am Gebäude sind das eine, die vielen durch das Wasser unbrauchbar gewordenen Spielsachen zu ersetzen, die andere Notwendigkeit. Dafür hat das Kinderhaus nun eine Spende in Höhe von 10.000 Euro von der Sparkasse Schwaben-Bodensee erhalten. „Diese Solidarität ist großartig und macht mich sehr stolz. Wir haben insgesamt 10 Millionen Euro an Kosten durch Hochwasserschäden zu stemmen, da ist jede Spende Goldwert. Und ganz besonders, wenn sie so sinnvoll für Kinder eingesetzt ist“, bedankt sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Mit der Spende der Sparkasse werden Bewegungsbausteine aus Stoff, mit denen sich auch Häuser und Türme bauen lassen, angeschafft. Auch wird im offenen Foyer im Erdgeschoss ein großer, maßgefertigter Kaufladen eingebaut, der eine perfekte Ergänzung zur nebenliegenden Puppenecke darstellt. Außerdem werden spezielle Materialkoffer für die pädagogischen Fachkräfte zur alltäglichen Arbeit mit den Kindern gekauft. Diese sind sehr vielseitig und dienen der Förderung der Sinne, Motorik, Wahrnehmung, Vorstellungskraft, Konstruktion sowie dem mathematischen Verständnis aller 115 Kinder.

Spende der Sparkasse Schwaben-Bodensee hilft dem Günzburger Kinderhaus

„Der Grundstein für ein glückliches und erfolgreiches Leben wird in der Kindheit gelegt. Allen Kindern die gleichen Chancen und Möglichkeiten einzuräumen, darin sehen wir eine besondere Aufgabe und Verantwortung“, erklärt Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee. (AZ)