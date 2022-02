Taekwondo Was den Erfolg beim Technik-Cup so besonders macht.

Dillingen Nach fast zwei Jahren coronabedingter Pause hat zum Auftakt der Taekwondo-Saison 2022 wieder einmal ein Präsenzturnier stattgefunden. Etwa 100 Akteure nahmen am Technik-Cup der Bayerischen Taekwondo-Union (BTU) in Dillingen teil. Die Vereinswertung dominierte der gastgebende TC Donau-Lech-Iller, dessen grandioses Ergebnis vor allem auf die Leistungen der Sporttreibenden aus der Schule von Günter Sonner in Günzburg zurückzuführen ist.

Mit insgesamt neun ersten, drei zweiten und einem dritten Platz gewann der TCD die Vereinswertung mit 52 Punkten und einem überdeutlichen Vorsprung auf den Zweiten, PSV Eichstätt (21). Dritter der Klubwertung wurde hier die SG Krumbach (17.). Beim angegliederten Nachwuchsturnier erreichten fünf TCD-Aktive vier Siege und einen dritten Platz. Das bedeutete in der Vereinswertung Platz drei mit 16 Zählern. Hier siegte der TKD Vaterstetten (28) vor der SG Krumbach (25).

Zur Wahrheit gehört auch die Bemerkung, dass in vielen Klassen die Starterzahl aufgrund der Corona-Beeinträchtigungen vergleichsweise gering war. So blieben einige Aktive ohne Konkurrenten.

Sonner beurteilte das überragende Abschneiden seiner Schüler als „Ergebnis der intensiven Arbeit meiner Trainer während der vergangenen beiden Jahre – ob online oder in Präsenz.“ Ein Großteil der Turnierakteure vor Ausbruch der Pandemie konnte deshalb über die ganze Zeit gehalten werden. Sonner: „Wir sind jetzt schon wieder dabei, eine Nachwuchsmannschaft zu formen.“ (AZ)

Sieger – Technik-Cup Team Juniorinnen (Jessica Schober, Chiara Steinle mit Elisabeth Graf aus Feucht); Team Kadetten (Leonie Franke, Sabrina Sidor, Alice Weingard); Paar bis 30 Jahre (Sebastian Seibold und Sophie Späth aus Krumbach); Einzel Männer bis 30 (Sebastian Seibold); Einzel Kadetten (Sabrina Sidor); Einzel Juniorinnen (Jessica Schober); Paar Freestyle bis 17 Jahre (Paul Radinger und Lara Volk); Einzel Freestyle bis 17 Jahre (Paul Radinger); Einzel Freestyle bis 30 Jahre (Tamara Ernst); Familien-Pomsae (Chaira Steinle und Simone Steinle) Nachwuchsturnier Paar Schüler (Simon König und Valentina König); Einzel Schüler bis neun Jahre (Simon König); Einzel Schüler bis elf Jahre (Valentina König); Freestyle bis 17 Jahre (Alexander Kampke).