Günzburg Es geht um Platz vier in der Gruppe Süd der Handball-Bayernliga, wenn die Spielerinnen des VfL Günzburg an diesem 19. Februar ab 18 Uhr bei HT München antreten. Zwei Punkte in Unterhaching würden die Weinroten schon ganz nah ans rettende Ufer in Sachen Klassenerhalt spülen. Mit den Gastgeberinnen, einer Spielgemeinschaft aus Unterhaching und Taufkirchen, wartet freilich ein direkter und ambitionierter Konkurrent um diesen Tabellenplatz.

Die Mannschaft aus Günzburg um das Trainerteam Peter und Jürgen Kees ist nach der Corona-Pause mit zwei Siegen optimal in die Fortsetzung der Runde gestartet. Mit zwei weiteren Punkten könnte sie den aktuell gehaltenen dritten Tabellenplatz festigen und sich bereits ein ordentliches Punkte-Polster im Nichtabstiegskampf schaffen.

Das Hinspiel in heimischer Halle konnten die Günzburgerinnen nach einer soliden Vorstellung für sich entscheiden.

Für die Gastgeberinnen dagegen hat der Neustart nach der langen Winter-Unterbrechung nicht optimal begonnen. Die ersten beiden Spiele mussten coronabedingt verlegt beziehungsweise – inklusive einer Spielwertung gegen die HT – abgesagt werden. Die spielstarke Truppe um Trainer Oliver Götsch wird nun sicher alles daran setzen, die Punkte im Hachinger Tal zu behalten. (AZ)