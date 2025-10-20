Trotz dritter Niederlage in der Bayernliga: Eisbären zeigen Leistungssteigerung

Die Burgauer Eisbären sind in der Eishockey-Bayernliga angekommen. Gegen die Schweinfurt Mighty Dogs gab es vor 723 Zuschauern im Burgauer Eisstadion zwar eine 1:3-Niederlage, aber die Markgräfler konnten im Gegensatz zu den beiden Klatschen gegen Klostersee und Kempten mit ihrem Gegner mithalten.

Bei der 3:11-Schlappe am Freitagabend in Kempten offenbarte der Aufsteiger noch massive Schwächen in Sachen Schnelligkeit, Abstimmung, Raumaufteilung und der Antizipation von Spielsituationen. Keine 48 Stunden später hatte man den Eindruck, dass eine komplett andere Mannschaft auf dem Eis steht. Im Match gegen die Schweinfurter, die gegen den ESV ihr drittes Spiel gewinnen konnten, kämpften die Burgauer um jeden Quadratzentimeter Eis.

Auftritt der Burgauer wird mit Applaus honoriert

Trotz der Ausfälle der erkälteten Felix Holzapfel und Petr Ceslik sowie der verletzten Daniel Bartuli, Lukas Häckelsmiller und Ondrej Vaculik zeigten die Eisbären eine beherzte Vorstellung. Der Auftritt wurde nach der Schlusssirene mit langanhaltendem Applaus der ESV-Fans honoriert. Ein großer Rückhalt für seine Vorderleute war am Sonntagabend Goalie Benedict Schaller. Der 23-Jährige erwischte einen Sahnetag und wurde nach der Partie als bester ESV-Akteur ausgezeichnet. Auf Seiten der Mighty Dogs wurde diese Ehre Kristers Donins zuteil.

Die Partie zwischen den Eisbären und den Mighty Dogs war extrem fair. Insgesamt verteilten die Unparteiischen nur 18 Strafminuten. Die erste Gelegenheit für die Gastgeber hatte Maximilian Arnawa. Der ESV-Stürmer schoss in der zweiten Minute knapp vorbei. Kurz darauf konnte sich Benedict Schaller auszeichnen. In Unterzahl verteidigten die Burgauer sehr aggressiv und die wenigen Abschlüsse der Gäste wurden zur Beute des Burgauer Goalies. In eigener Überzahl kamen die Eisbären zu einigen Schüssen, die der ebenfalls gut aufgelegte Mighty Dogs-Torwart Benedict Roßberg abwehren konnte.

ESV-Ausgleich währt nur kurz

Die Schweinfurter zeigten vor allem dann, wenn ihre Paradespieler Ilya Zheltakov, Petr Pohl und Tomas Cermak auf der Platte waren, technisch anspruchsvolles Hockey. Kurz vor der Pause scheiterte ESV-Stürmer Andreas Wieseler mit zwei Kontern an Keeper Roßberg. Im zweiten Abschnitt waren gerade einmal 16 Sekunden gespielt, als die Mighty Dogs in Führung gingen. Die Eisbären waren nicht im Bilde und Zheltakov stocherte die Scheibe aus kurzer Distanz irgendwie über die Linie.

Mehr als 700 Fans kamen am Sonntagabend in das Eisstadion Burgau. Foto: Ernst Mayer

Doch wer jetzt glaubte, dass die Eisbären nach diesem Gegentreffer erneut die Flinte ins Korn werfen würden, täuschte sich. Die Partie blieb offen. In der 30. Minute beförderte Andreas Wiesler den Puck schließlich zum viel umjubelten Ausgleich über die Linie. Allerdings wehrte die Freude nicht lange: Bei den Eisbären war der Torjubel noch nicht vollständig verhallt, da klingelte es schon wieder. Torschütze für die Gäste war Tomas Cermak, nur 41 Sekunden nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich.

Doch auch diesen nächsten Rückschlag schüttelten die Eisbären ab. Das Team blieb bis zum Ende des Mitteldrittels auf Augenhöhe. In der 42. Minute schlenzte der Schweinfurter Josef Dana den Puck dann in Richtung Eisbärenkasten. Vor dem Tor herrschte viel Verkehr, Schaller sah die Scheibe erst spät und so schlug das Spielgerät ein. Die Burgauer reklamierten Torraumabseits, aber die Schiedsrichter erkannten den Treffer an. In der Schlussphase setzte ESV-Trainer Erwin Halusa alles auf eine Karte und beorderte seinen Torwart zwei Minuten vor dem Abpfiff zugunsten eines sechsten Feldspielers auf die Bank. Doch alle Bemühungen änderten nichts mehr an der dritten Saisonniederlage.

ESV Burgau – ERC Schweinfurt 1:3 (0:0/1:2/0:1)

Tore: 0:1 (20:13) Zheltakov EQ; 1:1 (29:48) Wiesler EQ; 1:2 (30:39) Cermak EQ; 1:3 (41:52) Dana EQ.

Strafen: Burgau: 10 Minuten; Schweinfurt: 6 Minuten.

Zuschauer: 723.