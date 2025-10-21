1200 Kilometer mit dem Fahrrad durch Usbekistan: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Als Josef Bäurle erstmals von der geplanten Langstreckenfahrt durch Usbekistan hörte, war er skeptisch. Ein Freund wollte ihn zu dem Abenteuer überreden: 1200 Kilometer mit dem Fahrrad durch das Land in Zentralasien, und das in höchstens 90 Stunden. Nach reiflicher Überlegung sagte der 63-Jährige schließlich aber doch zu: „Da ich auch nicht mehr der Jüngste bin, habe ich mir gedacht: ‚Wenn nicht jetzt, wann dann?‘“

Langstreckenfahrten wie diese Tour werden auch Brevet genannt. Dabei handelt es sich nicht um ein Rennen, bei dem nicht der schnellste Fahrer oder die schnellste Fahrerin gewinnt. Stattdessen wird eine Strecke vorgegeben, die in einer bestimmten Zeit absolviert werden muss.

Bäurle nahm 2011 am „Race across Germany“ teil

Bäurles Leidenschaft für diese Wettbewerbe begann schon vor einiger Zeit. Im Jahr 2011 nahm er am „Race across Germany“ teil. Der Wettbewerb ist inspiriert vom „Race across America“, einem der härtesten Radwettbewerbe der Welt, bei dem die Sportlerinnen und Sportler eine knapp 5000 Kilometer lange Strecke von der West- an die Ostküste der USA zurücklegen müssen. In der deutschen Auflage legen die Teilnehmenden auf der Strecke von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen insgesamt 1100 Kilometer und 7800 Höhenmeter zurück.

„Diese Strecke hat mich interessiert, deshalb habe ich damals teilgenommen“, erklärt Bäurle heute. Dabei wollte der Sportler, der Mitglied im Triathlonverein Günzburg ist und unter anderem mehrfach beim Ironman dabei war, wegen einer Fußverletzung eigentlich gar kein Fahrrad mehr fahren. Nach langer Vorbereitung trat er aber doch an und absolvierte die Fahrt vom Norden nach Süddeutschland in 39 Stunden.

Icon vergrößern Unter anderem war Bäurle an der Bibichonim-Moschee in Samarkand. Foto: Josef Bäurle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unter anderem war Bäurle an der Bibichonim-Moschee in Samarkand. Foto: Josef Bäurle

Danach stellte sich der Sportler immer neuen Rad-Herausforderungen. In den vergangenen zehn Jahren absolvierte er insgesamt zwölf Brevets über 1200 Kilometer, unter anderem in Frankreich, Schweden oder Griechenland. „Das Brevet in Usbekistan war dabei das abenteuerlichste und gefährlichste“, berichtet Bäurle. „Das lag vor allem an den Straßen, die sehr schlecht waren. Überall waren Schlaglöcher.“ Außerdem seien die Auto- und vor allem Lastkraftwagenfahrer in dem zentralasiatischen Land immer wieder durch eine sehr aggressive Fahrweise aufgefallen. „Das hat die ganze Fahrt über sehr viel Konzentration erfordert“, sagt Bäurle.

Aufhalten ließen sich der 63-Jährige und die 17 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt nicht. Die Gruppe startete in der usbekischen Hauptstadt Taschkent, fuhr von dort südöstlich über Samarkand nach Buchara und anschließend wieder zurück nach Taschkent.

Gastfreundschaft in Usbekistan: „Bei jedem Halt herzlich begrüßt“

Abgesehen von der Strecke war nichts organisiert, um Dinge wie eine Unterkunft und die Verpflegung mussten sich die Fahrerinnen und Fahrer selbst kümmern. Besonders die Suche nach einem Schlafplatz stellte eine Herausforderung dar, da das Land nicht auf Besucher wie Bäurle ausgerichtet sei. „Radtouristen sind dort die ganz große Ausnahme“, berichtet er. Selbst einheimischen Fahrradfahrern sei die Gruppe in Usbekistan nur sehr selten begegnet. „Trotzdem wurden wir bei jedem Halt von Jung und Alt herzlich begrüßt und neugierig nach unserem Ziel befragt.“

Wenn die Radfahrer eine Unterkunft für die Nacht gefunden hatten, schliefen sie dort nur fünf bis sechs Stunden und nutzten die restliche Zeit des Tages, um die Strecke hinter sich zu bringen. Dabei musste Bäurle immer wieder darauf achten, seine Kraftreserven nicht zu schnell aufzubrauchen. „Wenn ich beim Triathlon teilnehme, versuche ich natürlich, so schnell wie möglich zu fahren“, sagt er. „Bei längeren Strecken geht das allerdings nicht. Da ist es wichtig, etwas langsamer zu fahren, um sich die Kraft einzuteilen.“

Dreieinhalb Tage nach dem Start erreichte der Günzburger zusammen mit seinem Freund Michael Patzer, der ihn überhaupt erst für den Wettbewerb in Usbekistan überredet hatte, das Ziel. Doch damit nicht genug: Einige Tage nach dem Ende des Brevets fuhren die beiden noch auf die Berge im Grenzgebiet zwischen Usbekistan und Kirgisistan. „Landschaftlich war das sogar das Highlight der Reise“, beschreibt Bäurle die Aussicht aus 2200 Metern Höhe zum Abschluss seines Abenteuers.