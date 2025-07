Springreiter Maximilian Weishaupt feiert in Monaco

Erst wenige Wochen ist es her, dass sich Maximilian Weishaupt die Sportrechte an dem Pferd Zuccero HV gesichert hat. Nun triumphierte der Jettinger Springreiter mit seinem neuen Partner bereits beim Großen Preis von Monaco und sicherte sich so ein sechsstelliges Preisgeld.

Anfang Mai war der Holsteiner Hengst Zuccero HV von Elmshorn in Schleswig-Holstein nach Jettingen gekommen. Der 13-jährige Schimmel führte zuvor den schwedischen Olympiasieger Rolf-Göran Bengtsson zu einigen gemeinsamen Erfolgen, darunter zur Mannschaftsgoldmedaille bei der Europameisterschaft 2023 in Mailand oder Platz sechs im Team bei den Olympischen Spielen in Paris 2024.

Weishaupt und Zuccero HV fehlerfrei

Mit dem Erwerb der Sportrechte von Zuccero HV waren bereits gewisse Erwartungen einhergegangen. Der Große Preis von Monaco war nun der erste Grand Prix der Global Champions Tour, bei dem Maximilian Weishaupt mit seinem neuen Pferd antrat und im Duell mit anderen Reitern der Weltspitze sofort überzeugte. Mit einer fehlerfreien Runde auf dem Parcours mit 1,60 Meter hohen Hindernissen sicherte sich Weishaupt mit seinem Pferd als einer von nur zwölf Teilnehmern einen Platz im Stechen.

Dort legten Pferd und Reiter eine starke Zeit von 34,49 Sekunden hin, landeten auf dem vierten Platz – und sicherten sich so ein großzügiges Preisgeld. Von den 1,5 Millionen Euro, die im Rahmen des Großen Preises insgesamt verteilt wurden, erhielt Weishaupt 150.000 Euro.