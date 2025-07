Es war ein volles Programm, das den rund 350 Zuschauenden am Samstag in der Dreifachhalle der Grundschule Burgau geboten wurde. Fast neun Stunden lang stellten Athletinnen und Athleten aus ganz Bayern ihr Können in der Taekwondo-Technik unter Beweis. Schlussendlich dominierten erneut die Teams aus dem Landkreis Günzburg.

Jonathan Lübbers Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis