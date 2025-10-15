Ein Marathon im Wasser: Wie es sich anfühlt, 13 Stunden am Stück zu schwimmen

Welche sportliche Meisterleistung Sonja Eser am Wörthersee in Österreich hingelegt hatte, konnte sie zunächst selbst nicht realisieren. „Ich war wie im Rausch“, blickt sie auf die Momente kurz nach ihrem sportlichen Triumph zurück. Anfang September schwamm die 46-Jährige einmal durch den fünftgrößten See Österreichs und wieder zurück – 34 Kilometer in zwölf Stunden und 44 Minuten, ohne Pause. Dabei machte ihr vor allem das Wetter zu schaffen.

Schwimmerin aus dem Landkreis Günzburg: „Je länger ich schwimme, desto besser“

Wasser sei schon immer ihr Element gewesen, erzählt Eser. Lange Zeit sei sie aber nicht in einem Verein, sondern lediglich zum Ausgleich geschwommen. „Ich komme eigentlich vom Laufen und bin auch immer viel Fahrrad gefahren“, erzählt die Sportlerin, die in Burgau aufgewachsen ist und inzwischen mit ihrer Familie in Neuburg an der Kammel wohnt. Erst nach dem Studium habe sie sich intensiv dem Wassersport gewidmet, um an einem Triathlon teilnehmen zu können.

Das Kraulschwimmen brachte sie sich selbst bei. „Am Anfang bin ich noch mit einem Schnorchel geschwommen“, erinnert sie sich. Die Bewegungen und die Atmung gleichzeitig zu lernen, sei zunächst zu viel gewesen. Erst als die Bewegungen saßen, übte sie auch, richtig zu atmen. Vor einigen Jahren absolvierte sie dann auch Technikkurse, um noch effizienter zu schwimmen.

Mit der Zeit stellte sich Eser dann immer neuen Schwimm-Herausforderungen. „Je länger ich schwimme, desto besser“, erklärt sie ihre Motivation. Los ging es im Freibad Burgau. Ein befreundeter Schwimmer fragte Eser dort, ob sie Lust darauf hätte, fünf Stunden am Stück zu schwimmen – gesagt, getan. „Mir tat zwischendurch ein bisschen die Schulter weh. Aber nach den fünf Stunden hat es sich einfach nur gut angefühlt“, blickt die Schwimmerin zurück.

Marathon im Wörthersee: „Mich hat die 34-Kilometer-Strecke fasziniert“

Für 2024 fasste Eser dann den Jahresvorsatz, eine noch größere Distanz zurückzulegen und stieß so auf das Schwimmevent am Wörthersee. Einmal im Jahr findet dort ein Wettbewerb statt, bei dem sich Sportlerinnen und Sportler für Schwimmetappen mit Längen zwischen einem und 34 Kilometern anmelden können.

Eser entschied sich zunächst für eine zehn Kilometer lange Strecke, meldete sich kurz vor dem Start dann aber doch noch für die 17-Kilometer-Distanz durch den gesamten See an. „Die Strecke hat mich gereizt, also habe ich mich spontan umentschieden. Es war ein unvergleichliches Gänsehauterlebnis.“

Doch mit den 17 Kilometern wollte sich Eser nicht zufriedengeben. „Mich hat damals schon die 34-Kilometer-Strecke fasziniert“, sagt sie. Also trainierte Eser für die Herausforderung, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Klagenfurt aus einmal quer durch den Wörthersee nach Velden und wieder zurückschwimmen. Über Monate schwamm sie an sechs Tagen in der Woche jeweils fünf Kilometer und legte so in der Vorbereitung etwa 400 Kilometer zurück.

34-Kilometer-Marathon im Wörthersee: „Ein Traum, der endlich war wird“

Am ersten Septemberwochenende war es dann so weit: „Als es endlich losging, war es ein tolles Gefühl. Als würde ein Traum, auf den man lange hingefiebert und hintrainiert hat, endlich wahr werden“, gibt sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Das Teilnehmerfeld war auf nur 15 Sportlerinnen und Sportler begrenzt, da aus Sicherheitsgründen alle Teilnehmenden jeweils von einem eigenen Boot begleitet werden mussten. In Esers Boot saß neben dem obligatorischen Rettungsschwimmer über den gesamten Wettkampf hinweg auch ihre 17-jährige Tochter.

Kurz nach dem Startschuss um sieben Uhr am Morgen war das Wasser im Wörthersee noch ruhig, die Schwimmerin kam gut voran. Nach und nach wurde der Wellengang allerdings stärker. „Zwei Kilometer vor und nach dem Wendepunkt in Velden haben sich die Wellen wie in einem Kochtopf aufgeschaukelt“, berichtet Eser, die zeitweise auf dem Rücken schwamm, um besser atmen zu können.

Icon vergrößern Hohe Wellen machten der Sportlerin zwischenzeitlich zu schaffen. Foto: Sahra Eser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hohe Wellen machten der Sportlerin zwischenzeitlich zu schaffen. Foto: Sahra Eser

So kämpfte sie sich weiter voran, doch kurz vor dem Ende drohte der große Traum des Schwimm-Marathons doch noch zu platzen: Zwei Kilometer vor dem Ziel zog ein Sturm mit Blitzen auf. Sogar die österreichische Wasserpolizei rückte an, um Eser wegen der gefährlichen Lage aus dem Wasser zu holen. Allerdings überzeugte Esers Tochter auf dem Begleitboot die Beamten, das Rennen der Mutter so kurz vor dem Ende nicht vorzeitig zu beenden. Und so schaffte es die 46-Jährige unter Begleitung des Polizeiboots, das aus Sicherheitsgründen in ihrer Nähe blieb, nach zwölf Stunden und 44 Minuten ins Ziel. Nur sieben Teilnehmende hatten das geschafft, darunter lediglich zwei Frauen. Vier weitere Sportlerinnen und Sportler teilten sich die Strecke jeweils zu zweit auf, die anderen Kandidaten hatten vorzeitig aufgegeben.

Im kommenden Jahr will Eser gemeinsam mit ihrer Tochter antreten

Viel Zeit zum Freuen blieb für Eser allerdings nicht: „Als ich aus dem Wasser bin, habe ich kurz gejubelt und getanzt, wegen des Sturms dann aber schnell alles zusammengepackt und bin in die Unterkunft gefahren.“ Dort angekommen habe sie die Strapazen ihrer Leistung gespürt. „Ich habe mich wie nach einer Geburt gefühlt“, sagt sie. Unter ihren Armbeugen hatten sich durch die ständigen Bewegungen Schürfwunden gebildet und ihre Bauchmuskeln schmerzten durch die durchgehende Körperspannung.

Icon vergrößern Für ihre Leistung erhielt Sonja Eser einen großen Pokal. Foto: Thomas Hacker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für ihre Leistung erhielt Sonja Eser einen großen Pokal. Foto: Thomas Hacker

Dieser Aufwand habe sich aber gelohnt, erzählt Eser. „Es war so schön, mal den ganzen Tag im Wasser zu bleiben und das richtig auskosten zu dürfen, ohne dass ein Termin oder die Kinder warten“, so die Sportlerin, die für ihre Leistung mit einem großen Pokal geehrt wurde. Den Erfolg vollständig verarbeitet hat sie allerdings erst im Italienurlaub nach dem Wettbewerb. „Ich habe da realisiert: ‚Du hast es wirklich geschafft‘. Erst da war ich dann richtig euphorisch und die Freude ist aus mir herausgesprudelt.“

Für den Schwimm-Marathon 2026 hat sich Eser nun bereits eine neue Herausforderung überlegt: „Nächstes Jahr werde ich gemeinsam mit meiner Tochter, die mich im Boot begleitet hat, antreten. Die Schwimmfreude hat sie nun auch richtig gepackt“, freut sich Eser darauf, die 34 Kilometer durch den Wörthersee mit ihrer Tochter aufzuteilen.