Vorbereitung für die Bayernliga: Eisbären verlieren Test in Neu-Ulm

Insgesamt 527 Zuschauer waren zum Vorbereitungsmatch zwischen den Devils Ulm/Neu-Ulm und dem ESV Burgau in die Eishalle beim Donaubad gekommen, darunter zahlreiche ESV-Fans. Trotz der deutlichen Niederlage zeigten die Markgräfler eine gute und beherzte Leistung. Im Kader der Eisbären fehlte Kapitän David Heinrich wegen einer leichten Verletzung. Zwischen den Pfosten stand Neuzugang Louis Waaßmann.

Die Partie begann ohne Anlaufphase, mit Gelegenheiten auf beiden Chancen. In der vierten Minute traf Burgaus Topscorer David Ballner in Überzahl die Latte, von dort sprang der Puck an den Pfosten und dann aus der Gefahrenzone. In der fünften Minute gingen die Burgauer dann trotzdem in Front: David Zachar traf per Handgelenkschuss. Allerdings hielt die Führung nicht lange: Nach einem Konter stellte Bohumil Slavicek zum 1:1. Noch vor der ersten Pause brachte Dominik Synek die Ulmer in Führung, das 3:1 markierte dann Simon Klingler.

Enges Spiel: ESV Burgau nutzt in Neu-Ulm Chancen nicht

Die Eisbären kamen nach einem abgefälschten Schuss von Anton Schreiner zum Anschlusstreffer. Ondrej Vaculik hatte dem Puck noch eine Richtungsänderung gegeben, sodass der Ulmer Goalie Maximilian Güßbacher ohne Abwehrchance war. Danach hatten die Gastgeber zwar wieder mehr Abschlüsse, aber Waaßmann hielt seinen Kasten noch sauber. In der 31. Minute war der ESV-Keeper dann aber chancenlos, Felix Anwander hatten einen Schuss von der blauen Linie versenkt. Valentin Dér stellte in der 37. Minute auf 5:2, ehe Andreas Wieseler mit der Schlussirene des zweiten Abschnitts das 5:3 markierte.

Im Schlussdrittel waren erst 46 Sekunden gespielt, als Anton Schreiner mit einem Schlagschuss auf 5:4 stellte. Die Partie war wieder offen und die Eisbären drängten auf den Ausgleich. Zweimal hatten die Burgauer den Ausgleich auf dem Schläger, aber sowohl Petr Ceslik als auch David Ballner scheiterten nach Alleingängen an Torwart Güßbacher. Stattdessen stellte der Ulmer Dér auf 6:4. Die Eisbären blieben zwar weiter ebenbürtig, hatten aber kein Schussglück. Schlussendlich kam Ulm in der 54. Minute durch Synek und in der 55. Minute durch Dominik Timpe zu einem in dieser Höhe etwas zu hohen Sieg.