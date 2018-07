vor 56 Min.

40 Tickets für Saisonauftakt in Heidenheim

Zwei Jugendteams können dabei sein

Mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld startet der 1.FC Heidenheim am Sonntag (Anstoß ist um 15.30 Uhr) in die neue Runde – und der Verein lädt insgesamt 40 Leser unserer Zeitung ein, dabei zu sein. Die Stehplatzkarten wollen wir wie folgt verteilen: Zwei Pakete mit jeweils 15 Tickets gehen an Jugendmannschaften aus der Region und 5x2 Tickets an Einzelpersonen.

Was Sie tun müssen, um an die Tickets zu kommen? Schreiben Sie bis Donnerstag, 2. August (12 Uhr), eine E-Mail an uns. Geben Sie dabei bitte auch eine Telefonnummer an, damit wir Sie erreichen können, falls Sie gewonnen haben. Die Karten müssen dann im Lauf der Woche in der Redaktion der Günzburger Zeitung (Hofgasse 9 in Günzburg) abgeholt werden.

Viel Glück! (gz)

Ihren Kartenwunsch (Paar oder Mannschaft) schreiben Sie bitte unter dem Stichwort „Heidenheim“ an

gewinnspiel@guenzburger- zeitung.de

