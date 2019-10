vor 54 Min.

60 gute Minuten reichen nicht

Hängende Köpfe in Günzburg: FCG-Spielertrainer Christoph Bronnhuber (vorne) und sein Team mussten die fünfte Heimniederlage hinnehmen.

Der FC Günzburg rutscht nach 1:5 gegen Mertingen immer weiter unten rein

Von Uli Anhofer

Nichts war es mit dem vierten Saisonerfolg für den FC Günzburg. Der Fußball-Bezirksligist startet denkbar schlecht in die Rückrunde. 1:5 verloren die Kreisstädter auf eigenem Platz gegen Mitaufsteiger FC Mertingen. Schon das Hinspiel hatten die Mertinger mit 2:0 für sich entscheiden können. Die Sorgen im Günzburger Lager werden immer größer. Ganze zwölf Punkte holte der FCG aus den bisher ausgetragenen 16 Partien. Lediglich der SV Holzkirchen mit gerade einmal fünf Pünktchen weist eine schlechtere Bilanz auf. Der Rückstand ans rettende Ufer beträgt schon neun Zähler.

Dabei begann die Partie gegen den FC Mertingen sehr vielversprechend. Andreas Nerdinger brachte seine Farben vor rund 150 Zuschauern schon in der zweiten Minute in Führung. Doch schon nach elf Minuten egalisierte der Mertinger Stefan Spingler die FCG-Führung. Bis zur Pause waren die Kreisstädter die bessere Mannschaft. Doch das Spielgerät wollte kein zweites Mal über die Linie. Entweder standen die Latte (nach einem Schuss von FCG-Spielertrainer Bronnhuber) oder Gästetorhüter Aivaras Brazinskas bei einigen weiteren guten Gelegenheiten im Weg.

„Wir waren auch in der zweiten Halbzeit bis zum 1:2 die bessere Mannschaft“, resümierte Bronnhuber das weitere Geschehen. Mit ihrem zweiten Torschuss gingen die Gäste dann in Führung. Erfolgreich war Felix Kling, der dem Günzburger Schlussmann Markus Bader keine Chance ließ (63.). Nur fünf Minuten später klingelte es erneut im Günzburger Tor. Daniel Hosp sorgte für den dritten Gästetreffer. Nach diesem Tor sammelten die Günzburger noch einmal ihre Kräfte und warfen alles in die Waagschale. Doch ohne zählbaren Erfolg. „Wir haben derzeit einfach nicht das nötige Quäntchen Glück und es fehlt auch etwas der Killerinstinkt“, haderte Bronnhuber mit den vergebenen Torchancen.

In der Schlussphase sorgten Michael Bauer (87.) und Oliver Dix (88.) für den Mertinger Kantersieg. „Bis zum 1:2 kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir waren die bessere Mannschaft, aber derzeit läuft es einfach nicht“, blickt Bronnhuber zurück. Um Tore zu erzielen, müsse sein Team einen extrem hohen Aufwand betreiben. Bei einigen Gegentoren, wie vor dem 1:2 gegen Mertingen, gingen eigene Fehler voraus. „Wir müssen für die kommenden Partien auf der Leistung der ersten 60 Minuten gegen Mertingen aufbauen“, sagt er mit Blick auf die Spiele gegen Adelzhausen, Aindling, Wertingen und Rain am Lech II voraus.

FC Günzburg Bader, Casamayor-Bell (51. Bergmair), Bandlow, Wachs, Bronnhuber, Lamatsch, Deibler, Kelmendi (84. Benke), Nolde, Nerdinger, Fuchs (73. Megyes)

Tore 1:0 Andreas Nerdinger (2.), 1:1 Stefan Spingler (11.), 1:2 Felix Kling (63.), 1:3 Daniel Hosp (68.), 1:4 Michael Bauer (87.), 1:5 Oliver Dix (88.) Schiedsrichter Sebastian Deak (Rain) Zuschauer 150

