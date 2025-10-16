Hoher Andrang bei Taekwondo-Lehrgang

Ein Zeichen für die Begeisterung und den Zusammenhalt innerhalb der Taekwondo-Gemeinschaft setzte der diesjährige Bundesbreitensportlehrgang der Deutschen Taekwondo Union, DTU, ausgerichtet von der SG Krumbach. Insgesamt 590 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 50 Vereinen kamen in zehn Sporthallen in Krumbach zusammen.

Organisiert wurde die Veranstaltung durch Reinhold Gruber, 9. Dan Taekwondo und 7. Dan Allkampf, und seiner Tochter Sandra Stenzel-Gruber, 8. Dan Taekwondo und 2. Dan Allkampf. „Wir freuen uns über die positive Resonanz und die tolle Atmosphäre. Das war Werbung für unseren Sport“, erklärten die beiden nach dem Ende der Veranstaltung.

An dem Lehrgang nahmen Sportlerinnen und Sportler der Leistungsstufen Anfänger bis Fortgeschrittenen teil. Für alle wurde ein breites und abwechslungsreiches Programm angeboten, mehrere hochkarätige Großmeister sowie weitere erfahrene Spitzenreferenten leiteten die Trainingseinheiten. Besonders im Fokus standen die Kindertrainings, die altersgerecht und abwechslungsreich gestaltet wurden.

Der Höhepunkt des Tages war die Vorführung von Großmeister Chang Jae Hee (9. Dan) und seinem Team. Gemeinsam mit Kindern aus den Lehrgangseinheiten und den Referenten der Kinderstunden präsentierten sie ein Zusammenspiel aus Technik, Dynamik und Präzision und lieferten dem Publikum einen lebendigen Beweis für die verbindende Kraft des Taekwondo. (AZ)