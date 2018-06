vor 43 Min.

A-Klasseals schönes Etappenziel Lokalsport

Burtenbacher Tänzer steigen auf und

Die Freude stand Hubert Troßmann ins Gesicht geschrieben. Zusammen mit seiner Ehefrau Freya machte der 62-Jährige nun den Aufstieg in die A-Klasse der Standardtänzer perfekt. Damit haben die beiden die zweithöchste Ebene im Amateur-Tanzsport erreicht. „Wir sind da schon ein bisschen stolz“, sagt Hubert Troßmann.

Den Aufstieg perfekt machten die beiden beim mittelfränkischen Tanzsportwochenende in Fürth. Schlüssel des Erfolgs waren insgesamt 22 getanzte Turniere in der B-Klasse der Senioren III 55 bis 65 Jahre. Dabei schafften die Burtenbacher 200 Punkte (für jedes Paar, das man in der Wertung hinter sich lässt, gibt es einen Zähler) und elf Platzierungen auf dem Treppchen. Trotz einer krankheitsbedingten Pause schafften sie diesen Sprung in zwei Jahren.

In der A-Klasse werden sie künftig vermutlich auch auf internationale Starterfelder stoßen – eine interessante Sache, auf die sich die beiden freuen. In ihrem neuen Verein in Königsbrunn finden sie auch beste Voraussetzungen dafür, ihr nächstes sportliches Ziel anzugehen: Sie wollen sich für die höchste Klasse S qualifizieren. Hubert Troßmann bestätigt: „Da möchten wir hin – aber dafür muss man ganz viele Turneire tanzen und sich weiterentwickeln.“ Die Freude an der Musik, am gemeinsam ausgeübten Hobby und der intensiven Kameradschaft bei den Wettbewerben befeuert jedenfalls weiterhin den Ehrgeiz und die Disziplin der beiden bei den täglichen Trainingseinheiten. (ica)

Themen Folgen