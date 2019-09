26.09.2019

Am Ziel in Paris stolzer 50. unter 6384 Fahrern

Wie Josef Bäurle das Langstreckenrennen in Frankreich erlebt

Es ist eines der ältesten Radrennen der Welt. Und es ist eine riesige Herausforderung für Mensch und Material. Josef Bäurle hat die Tortur überstanden. Mehr als das: Er beendete das 1215 Kilometer lange Langstrecken-Radrennen Paris – Brest – Paris als 50. des Gesamtklassements. Das sagt angesichts der enormen Zahl von 6384 gestarteten Radfahrern einiges aus über die Qualitäten des Rad-Routiniers unter den Günzburger Triathleten.

Dabei kann bei diesem seit 1891 bestehenden und nur alle vier Jahre ausgefahrenen Klassiker nicht jedermann mitfahren. Um sich überhaupt registrieren zu können, müssen Bewerber diverse Vorleistungen über verschiedene Distanzen nachweisen. Kein Problem für Bäurle, der seit Jahren immer wieder Top-Ergebnisse bei diesen sogenannten Brevets einstreicht.

Dieses Jahr wurde der Startpunkt in den Schlosspark von Rambouillet verlegt, der etwa 50 Kilometer außerhalb des Pariser Stadtkerns liegt. Anschließend ging es auf welligem Terrain in Richtung Atlantikküste, wo nach 615 Kilometern die bretonische Stadt Brest erreicht wurde. Anschließend führte der Rückweg über annähernd die gleiche Strecke. So kamen die Teilnehmer auf insgesamt 1215 Kilometer und 11500 Höhenmeter.

Bäurle hatte sich einiges vorgenommen. 2015 war er bereits bei diesem Langstreckenrennen gestartet, hatte sich als 89. unter 5850 Teilnehmern überraschend weit vorne platziert. Da es sich heuer um sein sportliches Hauptziel handelte, hatte er alle Trainingsbemühungen auf diese Fahrt ausgerichtet. „Mir war klar, dass dies meine letzte Chance ist, als knapp 57-Jähriger ein sehr gutes Ergebnis zu erreichen“, berichtet er im Rückspiegel. Der körperliche Verfall gehe auch an ihm nicht spurlos vorbei. „Die in den sechs Monaten vor dem Start absolvierten Wettkämpfe auf den verschiedenen Triathlonstrecken sowie die Radrennen im Frühjahr und Sommer dienten allesamt der Vorbereitung und verlangten sehr viel Selbstdisziplin, um nicht in ein körperliches Tief zu geraten“, erzählt Bäurle weiter.

Aus der zweiten Startgruppe heraus ging Bäurle das Unternehmen an, seine vier Jahre zuvor erreichte Zeit von knapp 52 Stunden zu unterbieten. Es wurde von Beginn an in der Spitzengruppe sehr schnell gefahren und die 217 Kilometer bis zur ersten Kontrollstelle waren trotz kräftigen Gegenwinds bereits nach knapp über sieben Stunden erreicht. Danach ging es mit wechselnden Radgruppen, die zunehmend kleiner wurden, durch die erste Nacht. Bereits am frühen Nachmittag, nach knapp 22 Stunden Fahrtzeit, hatte Bäurle Brest erreicht. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich noch unter den Top 30 des Gesamtklassements. Eine Zeit von unter 50 Stunden lag trotz der zunehmenden Ermüdung im Bereich des Möglichen. Trotzdem kam der Schwabe ohne Schlaf gut durch die zweite Nacht. „Niemals vergessen werde ich die Eindrücke von den Tausenden entgegenkommenden Radfahrern, die mit ihren Lampen die Straßen ausleuchteten. Diese hatten die von mir bereits zurückgelegte Wegstrecke allesamt noch vor sich“, erinnert Bäurle motivierende Erlebnisse während der nächtlichen Rückfahrt.

Dann der Rücksetzer: Am Morgen ereilten Bäurle Magenprobleme, er musste sein Tempo deutlich drosseln und gab etliche Plätze ab. „Trotzdem erreichte ich glücklich und zufrieden am frühen Abend das Ziel“, erzählt er – und durfte sich gleich riesig freuen, denn mit seiner Zeit von 51.44 Stunden unterbot er seine eigene Leistung aus 2015.

Übrigens: Bäurle absolvierte die Distanz mit einem Stundenmittel von 23,49 Kilometern. Weitere Zahlen zum Langstreckenklassiker:

Der Deutsche Hajo Eckstein gewann das Rennen. Seine 43.49 Stunden erreichte er allerdings mit einem vollverkleideten Velomobil.

Die schnellste je mit einem normalen Fahrrad erreichte Zeit beträgt 42.26 Stunden. 2015 war das die Siegerzeit von Björn Lenhard.

1744 Radfahrer beendeten das Rennen vorzeitig und 248 überschritten das Zeitlimit von 90 Stunden. Ungefähr 4400 Sportler kamen in die Wertung.

Unter 674 gestarteten Deutschen wurden 541 gewertet. Bäurle war zehntbester Deutscher. (zg, ica)

