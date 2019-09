26.09.2019

An die Spitze der Welt getanzt

Zwei Mädchen aus der Region holen WM-Bronze im Duo

Mehr als 6000 Tänzer aus 35 Ländern haben an der Hip-Hop-Weltmeisterschaft in Blackpool (England) teilgenommen. Mittendrin tummelten sich einige Sportler aus dem Tanzzentrum Michaela Majsai im SV Edelstetten. Und sie waren weit mehr als nur dabei. Zum wiederholten Mal zeigten die Tänzer aus Schwaben, dass sie auch auf internationaler Bühne zu den Besten der Besten gehören. Als herausragendes Ergebnis holten Annika Höpfl und Lilly Hohnke Bronze im Duo der Altersklasse U18. Dazu gab’s für das Team fünf Finalteilnahmen und weitere respektable Platzierungen zu feiern.

Bei den Weltmeisterschaften der United Dance Organisation (UDO) traten die Tänzer in vielen verschiedenen Leistungskategorien und Altersklassen an. Die UDO mit Sitz in Cardiff (Wales) wurde 2002 gegründet und ist heute der weltweit größte Dachverband für Streetdancer.

Die 17-jährige Annika Höpfl und die 15-jährige Lilly Hohnke kamen über mehrere Qualifikationsstufen ins Finale, in dem sie dann den dritten Platz erreichten. Beide Tänzerinnen starteten in Blackpool auch im Einzel und verzeichneten hier weitere Erfolge. Höpfl erreichte im Solo der Unter-18-Jährigen das Halbfinale und Hohnke im Solo U16 das Finale, in dem sie letztlich Sechste wurde.

Die 15-jährige Laura Naric startete beim Battles Locking U16 und tanzte sich ins Finale. Zwei Erfolge nahm Alina Schlichenmaier (13 Jahre) mit nach Hause, nämlich den vierten Platz im Solo U14 und die Halbfinal-Teilnahme im Team U14. Auch die jüngste Teilnehmerin aus dem Talentschuppen, die siebenjährige Laora Kljajcin, zeigte starke Auftritte und erreichte im Finale Solo U8 (Platz sechs) sowie das Halbfinale mit dem Team U14. Stark aufgetreten und teilweise knapp am Final-Einzug vorbei geschrammt sind einige weitere Tänzer aus dem Landkreis Günzburg, unter anderem Nikita Schletgauer (Solo, Duo und Team), Samira Tag (Solo und Team), Sonia Blaszczyk (Solo) und Janine Göser (Solo).

Majsai und ihr Trainerteam zeigten sich begeistert von allen Leistungen. „Ich kann es kaum in Worten beschreiben, wie stolz ich auf diese Tänzer-Familie bin“, formulierte die Leiterin des Tanzzentrums. Der 1500 Kilometer weite Weg hat sich für die Sportler aus dem Tanzzentrum Edelstetten also vollauf gelohnt. Ehrgeiz, Kampfeswille und das stetige Training, auch während der Ferien, haben in Blackpool Früchte getragen. Abgerundet wurde die faszinierende Erfahrung einer Weltmeisterschafts-Teilnahme für die Gäste durch die tolle Wettkampfhalle, qualifizierte Richter, Konzerte und weitere Veranstaltungen. (zg)

