An ihm beißen sie sich die Zähne aus

In der Hinrunde dieser Bayernliga-Spielzeit zählte Stefan Knittl zu den erfolgreichsten Günzburger Werfern. Zu Jahresbeginn, ausgerechnet im Spiel gegen seine früheren Kollegen vom TSV Friedberg, verletzte er sich am Knie. Nun kehrt er wieder ins Team zurück – samt seinem Markenzeichen, dem auffälligen Zahnschutz.

Der VfL Günzburg kann im Kampf um die Bayernliga-Vizemeisterschaft wieder auf Stefan Knittl bauen. Doch diesmal fällt das Gewinnen besonders schwer.

Was zunächst wie ein Versehen aussah, als Tabellenlaune gar nicht laut ausgesprochen wurde, ist inzwischen zur schwierigen, aber nicht unmöglichen Aufgabe geworden: Der VfL Günzburg berührt in seiner zweiten Saison in Bayerns höchster Spielklasse die Vizemeisterschaft. Immer noch ungläubig, aber schon ein paar Spieltage lang blicken die Augen hinter den weinroten Vereinsbrillen auf den zweiten Tabellenplatz und finden hier ihr Team. Theoretisch ist sogar noch mehr drin für die Günzburger – dafür jedoch müsste der über weite Strecken der Runde überragende Spitzenreiter TV Erlangen-Bruck auf der Zielgeraden völlig zusammenbrechen. Nein, das realistische Ziel heißt Platz zwei. Und dafür dürften die Günzburger sogar eines der verbleibenden vier Spiele vergeigen. Sie haben’s allerdings nicht vor – schon gar nicht im anstehenden Heimspiel gegen den Viertletzten der Rangliste, SV Anzing. Der Anwurf zu dieser Partie erfolgt am Samstag um 19.30 Uhr.

Der Nichtabstiegskampf in der Bayernliga ist ein ungewisses Geschäft. Da der HSC Coburg II und die HC Bad Neustadt aktuell das Tabellenende der 3. Liga Ost zieren, könnten aus der bayerischen Eliteliga bis zu vier Teams absteigen. Der Anzinger SV wäre dann also nach derzeitigem Tabellenstand weg. Freilich sind die direkt darüber postierten Teams in Reichweite und als moralische Unterstützung dient der fulminante 30:18-Coup, der am Karsamstag bei der Liga-Diva Rimpar II gelang.

Zum Unternehmen Klassenerhalt der Löwen wollen die Günzburger keine Gefälligkeiten beitragen. Dabei hegen die Schwaben grundsätzlich Sympathien für die Oberbayern. Allein das Löwengebrüll beim Einlaufen in der SV-Halle, die urige Aufmachung der Anzinger Heimspiele. Cheftrainer Stephan Hofmeister lobt: „Dort ist der Versuch zu erkennen, mitten im Herzen Fußball-Deutschlands, der Heimat der Bayern-Legende Sepp Maier, dem Handball sehr eigenen Stil zu verleihen.“ Und dann ist da ja noch Hubert Müller. Zu Günzburger Regionalligazeiten war das Trainerdenkmal drei Jahre starker Werfer, aber auch Damentrainer. Noch heute erinnert man sich gerne an den damals besten Linksaußen Bayerns.

Trotzdem sind die Günzburger erfolgshungrig. Also wird die Vereinsfreundschaft 60 Minuten in der VfL-Chronik gelassen. Denn es geht um Punkte und die VfL-Spieler wissen, was sie ihren Fans schulden. Auch trainiert wurde ordentlich. Es wurde laut Hofmeister sogar zum ersten Mal in der laufenden Runde in den Ausdauerbereich zurückgekehrt. „Körperliche Fitness ist das A und O in dieser ziemlich kunstfreien Männerliga“, begründet er die bei allen Mannschaftsspielern so unbeliebte Schinderei.

Wieder mit an Bord ist Stefan Knittl. Nach einem Monat Aufbautraining kann der Allrounder nun wieder „drehen, bolzen und legen“, um nur einen Teil seiner Würfe zu beschreiben. Weite Strecken der Rückrunde ohne ihn und den ebenfalls verletzten Pascal Buck erfolgreich zu meistern sei nach Hofmeisters Ausführungen ebenso schwer gewesen wie die Hinrunde ohne Patrick Rösch und Daniel Jäger.

