vor 20 Min.

Auf und Ab im Allgäu

Wie der SV Unterknöringen beim Landesliga-Spiel in Dösingen abschneidet

Nach einem nervenaufreibenden Krimi haben sich die Tischtennisspieler des SV Unterknöringen den ersten Zähler dieser Landesliga-Saison gesichert. Wenige Tage nach dem 3:9 beim SV Memmingerberg holten die SVU-Jungs ein 6:6 bei der SG Dösingen.

Das Ostallgäu war in der Vergangenheit schon mehrfach ein glückliches Pflaster für die Unterknöringer gewesen. Entsprechend hoffnungsfroh starteten die Spieler aus dem Landkreis Günzburg ins aktuelle Aufeinandertreffen. Und zu Beginn sah es auch ganz danach aus, als könnte sich die Geschichte der vorhergegangenen Duelle wiederholen. Die ersten drei Einzel gingen an die Gäste. Alexander Mengele und Michael Schwenk überzeugten durch klare 3:1-Siege. Matthias Bujok dagegen fuhr den dritten Punkt im Spiel gegen den Aufschlaggiganten Thomas Hartl erst nach Abwehr von drei Matchbällen ein.

Nach diesem Blitzstart schlugen die Gastgeber aber ebenso hart zurück. Nach klaren Niederlagen der Unterknöringer Andreas Mayer und Stefan Weissenhorner fehlte Christian Göttl lediglich das Glück des Tüchtigen. Erst in der Verlängerung des fünften Satzes musste er sich dem Dösinger Routinier Jürgen Weiß geschlagen geben.

So stand es zwar nach sechs Einzelpartien 3:3, allerdings erhofften sich die Unterknöringer eine erneute Topleistung ihrer Spitzenspieler, um vorentscheidend auf 6:3 zu stellen. Durch eine unerwartete Niederlage von Schwenk gegen den entfesselt aufspielenden Andreas Kees konnte bei Siegen von Mengele und Bujok aber nur ein 5:4-Vorsprung erspielt werden. An Dramatik fehlte es auch in der Folge nicht. Mayer agierte auch in seinem zweiten Einzel unglücklich. Und Göttl zelebrierte famoses Tischtennis über fünf Sätze, musste sich seinem Gegenüber jedoch erneut in der Verlängerung des fünften Satzes beugen.

Immerhin: Weissenhorner behielt trotz des zwischenzeitlichen 5:6-Rückstands die Nerven und belohnte sich und sein Team durch einen jederzeit ungefährdeten Erfolg für einen couragierten Auftritt im Ostallgäu. (zg)

Themen folgen