vor 36 Min.

Behlingen auf dem Weg zum vierten Streich?

Der Seriensieger liegt nach der ersten Etappe schon wieder weit vorn. Die Differenz zu den anderen Nordic Walkern fällt aber nicht ganz so üppig aus wie 2018

Von Dieter Jehle

Cheforganisatorin Manuela Miller (TSV Behlingen-Ried) spricht von einem erfolgreichen Auftakt der diesjährigen Landkreis-Tour Nordic Walking. 374 Teilnehmer gingen im Kammeltal an den Start und legten zusammengenommen 4350 Kilometer zurück.

Die Bestmarke von 416 Nordic Walkern des vergangenen Jahres konnte damit freilich nicht erreicht werden. „Die Wetterprognose für kurzfristige Anmeldungen war in den Tagen zuvor einfach zu schlecht“, nennt Miller eine der Hauptursachen für den Rückgang. Trotzdem war die Stimmung bei den Teilnehmern sehr gut. Und das Wetter hielt. Schirmherr Ferdinand Munk musste den Regenschirm nicht über die Läuferschar spannen. Hin und wieder zeigte sich sogar die Sonne entlang der herrlichen Laufstrecke, die sich in einem prächtigen Frühjahrskleid präsentierte.

Traditionell setzte sich der gastgebende TSV mit 82 Teilnehmern und 990 absolvierten Kilometern an die Spitze der Bewegung. Doch reicht es nach den Erfolgen 2016, 2017 und 2018 auch in diesem Jahr zum Start-Ziel-Sieg für die Behlinger? Den zumindest kündigte Bürgermeister Mathias Kiermasz an. Er selbst ging für die Gastgeber an den Start und legte zehn Kilometer zurück. Das Polster ist aber nicht ganz so üppig wie im Vorjahr. Führten die Behlinger nach der Auftaktveranstaltung 2018 noch mit überaus komfortablen 555 Kilometern vor dem Zweitplatzierten SV Edelstetten, so sind es diesmal glatte 60 Kilometer Vorsprung weniger. Sozusagen ein Hoffnungsschimmer für die anderen Teams. Und vor allem für die Läufer aus dem Haselbachtal. Diese stellten 43 Läufer und legten 495 Kilometer zurück.

252 Teilnehmer legten die kurze Distanz mit zehn Kilometern zurück. 122 Nordic Walker entschieden sich für die Herausforderung 15 Kilometer. Insgesamt gingen 19 Teams an den Start.

Am 19. Mai geht es weiter. Dann heißt es bei der gastgebenden SG Reisensburg-Leinheim „Walken durch die Donau-Auen“. Anmeldeschluss ist der 17. Mai.

Gesamtwertung nach 1 von 6 Etappen: 1. TSV Behlingen-Ried (82 Teilnehmer/990 Kilometer), 2. SV Edelstetten (43/495), 3. SG Reisensburg-Leinheim (41/455), 4. SteckamädlaBuba Burgau (25/305), 5. TSV Ziemetshausen (22/270)

Themen Folgen