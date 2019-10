00:02 Uhr

Behlingen holt vierten Titel in Folge

Zum Ende der Landkreistour wird es noch einmal spannend

Die Landkreistour der Nordic Walker hat am Wochenende ihren Abschluss in Burtenbach gefunden. Insgesamt 386 Frauen und Männer wagten sich an diesem Herbsttag auf die zehn oder 15 Kilometer lange Strecke. Gemeinsam legten Sie 4650 Kilometer zurück.

Organisatorin Christine Stöffel und Schirmherr Ferdinand Munk schickten die Teilnehmer auf die Strecke Richtung Dinkelscherber Straße. Die beiden Streckenwarte Herbert Botzenhart und Erwin Stöffel hatten wieder eine reizvolle und – im Fall der längeren Route – auch anspruchsvolle Strecke ausgewählt. Bei der Verpflegungsstation konnten die Teilnehmer mit Obst und Müsliriegeln die Kohlenhydratspeicher auffüllen. So gestärkt erreichten alle gut gelaunt das Ziel.

Nach der Anstrengung konnten sich die Teilnehmer in der Burggrafenhalle mit Kaffe, Kuchen und warmen Leberkäsesemmeln stärken. Eine Verlosung von Sachpreisen und Gutscheinen unter den anwesenden Teilnehmern rundete das Programm ab.

Bei der Siegerehrung zur Gruppenwertung in der Burggrafenhalle wurden die aktuellen Zahlen mit Beifall aufgenommen. Im Endklassement sicherte sich der TSV Behlingen-Ried zum vierten Mal in Folge den Sieg mit 3360 zurückgelegten Kilometern. Der SV Edelstetten schaffte es trotz großen Einsatzes nicht, die Behlinger noch von Platz eins zu verdrängen. Am Ende fehlten dazu 75 Kilometer. Mit ihren 3285 Kilometern platzierten sich die Edelstetter aber deutlich vor der drittplatzierten SG Reisensburg-Leinheim (2910). Mit insgesamt zurückgelegten 23263 Kilometern liegen die Breitensportler aber etwas unter dem Wert des Vorjahres (24689).

Auch heuer wurden die fleißigsten Nordic Walker belohnt. Alle Teilnehmer, die bei mindestens fünf von sechs Veranstaltungen dabei waren, konnten noch bei einer eigenen Verlosung einen wertvollen Preis gewinnen. 166 Walker erfüllten dieses Kriterium.

Alle, die mindestens drei Mal am Start waren, erhielten einen neonfarbenen Sportbeutel mit einem Duschhandtuch. (zg)

