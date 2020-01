vor 11 Min.

Bekommt der Fußball-Bezirk Donau/Iller Zuwachs?

Angesichts sinkender Vereinszahlen und drohender Wettbewerbsverzerrung wird das Gebiet wohl ausgeweitet

Die Strukturreform des Württembergischen Fußballverbands (WFV) nimmt langsam Formen an. Seit Mai 2018 gibt es eine Kommission bestehend aus Vereins-, Bezirks- und Verbandsvertretern, um Modelle für eine Gebietsreform zu entwickeln. Zusätzlich können die Vereine ihre Vorschläge auf einer Online-Plattform (www.zukunftwfv.de) einbringen.

Das derzeitige System 1-4-16 besteht aus einer Verbandsliga, vier Landesligen und 16 Bezirksligen unter dem Dach des Verbands. In diesem System wird der Spielbetrieb vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung allerdings nicht länger in gewohnter Qualität organisiert werden können. Es gibt Bezirke mit weniger als 80 (Riß: 71, Nördlicher Schwarzwald: 76) und andere mit knapp 200 aktiven Herrenmannschaften (Enz/Murr: 188, Neckar Fils: 186). Jeder hat genau eine Bezirksliga. Das schafft Wettbewerbsverzerrung.

Vonseiten der Kommission unter der Leitung von WFV-Vizepräsident Steffen Jäger und dem Vorsitzenden des Verbandsspielausschusses, Harald Müller, wurden nun bei diversen Regionalkonferenzen konkrete Vorschläge präsentiert. Zwei Modelle stehen für die Zukunft zur Diskussion: 1-4-12 oder 1-3-9. Bei beiden Varianten soll demnach die Zahl der Spielgebiete respektive Bezirke von bislang 16 reduziert werden. Dem Fußball-Bezirk Donau/Iller mit aktuell 123 Mannschaften würde beim Modell 1-4-12 ein Teil des derzeitigen Bezirks Donau zugeschlagen, konkret alle 32 Vereine der Schiedsrichtergruppe Ehingen. Deren Obmann Josef Rapp sagt: „Von unseren Vereinen habe ich noch keine negativen Meinungen dazu gehört.“ Die Variante 1-3-9 sieht ein gemeinsames Spielgebiet der derzeitigen Bezirke Donau/Iller und Riß mit insgesamt 194 Mannschaften vor.

Unter den Vereinsvertretern der genannten Regionen kristallisiert sich ein eindeutiges Meinungsbild heraus. 71 Prozent von ihnen votierten in den Regionalkonferenzen für das Modell 1-4-12, ausgehend von einer Verbandsliga mit einem Unterbau von vier Landesligen und zwölf Bezirksligen. Das würde Veränderungen nahezu erst ab der Bezirksliga-Ebene nach sich ziehen. Dagegen würden beim Modell 1-3-9, für das auch nur 27 Prozent der Anwesenden stimmten, die Mannschaftszahlen in allen neu entstehenden Spielgebieten oberhalb des als idealtypisch angesehenen Rahmens (mindestens 104, maximal 190) liegen. Weitere Fahrtstrecken wären ebenfalls ein Aspekt.

Übrigens: Nur drei Prozent waren eingedenk der jüngsten Entwicklungen für die Beibehaltung des Status quo.

Was würde das favorisierte Modell 1-4-12 tatsächlich für den heutigen Fußball-Bezirk Donau/Iller bedeuten? Aus dem Bereich der Schiedsrichtergruppe Ehingen müssten vier Mannschaften in die neue Bezirksliga Donau/Iller wechseln. Diverse Vereine (die Rede ist von sechs) würden in die drei Kreisligen A (Alb, Donau, Iller) integriert werden. Bei den Kreisligen B, aktuell vier, wäre durch das Anwachsen der Mannschaften aus der Gruppe Ehingen die Schaffung mindestens einer zusätzlichen Staffel erforderlich. Bezirks-Spielleiter Günter Stucke blickt den Veränderungen gelassen entgegen und sagt: „Von der Organisation des Spielbetriebes sehe ich da keine Probleme.“

Eine Entscheidung fällt freilich erst beim Verbandstag im Mai 2021, die Einführung der neuen Strukturen wäre frühestens zur Saison 2022/2023 möglich.

Bei der Jugend dagegen wird innerhalb des WFV bereits zur kommenden Saison 2020/21 das Spielsystem 1-3-9 (eine Verbandsliga, drei Landesstaffeln, neun Regionenstaffeln) eingeführt. Die Entwicklung der Mannschaftszahlen spricht dafür: Von 782 A-Juniorenteams 1999/2000 ging die Zahl auf aktuell 558 zurück. Ähnlich lief es bei den B-Junioren: Vor elf Jahren spielten 901 Teams, in der aktuellen Runde 672. (vowi)

