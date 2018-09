05:55 Uhr

Bestens aufgestellt und super eingestellt Lokalsport

Wie die Günzburgerinnen aus der personellen Not einen Landesliga-Jugendstil machen. Ein neues Trainer-Team ist auch im Amt.

Voller Elan freuen sich die Landesliga-Handballerinnen des VfL Günzburg auf die neue Saison. Die wochenlange Vorbereitungszeit wurde intensiv genutzt, um ein dickes Polster an Kraft und Kondition aufzubauen und taktische Varianten einzustudieren. Der Fokus lag vor allem darauf, aus dem vorherigen, so erfolgreichen Kader und der mindestens genauso erfolgreichen A-Jugendmannschaft des Vereins ein Team zu bilden, das mit mannschaftlicher Geschlossenheit die individuellen Stärken jeder einzelnen Spielerin bestmöglich zum Einsatz bringen kann. Ob das gleich im ersten Spiel klappt? Saisonstart ist am Samstag, 15. September, ab 17.45 Uhr bei der SG DJK Rimpar.

Nachdem die Trainer Stephan Volmering und Reinhard Müller ihren Abschied bekannt gegeben hatten, lag es nahe, die Verantwortung an Jürgen und Peter Kees zu übergeben. Bereits seit der B-Jugend haben die beiden Urgesteine des Vereins die Mädels unter ihren Fittichen und sie in all den Jahren von einem sportlichen Erfolg zum anderen geführt. Da studienbedingt einige Spielerinnen ihren privaten und sportlichen Wirkungskreis in der kommenden Saison außerhalb des schwäbischen Barockwinkels suchen, stellten sie den Verein vor eine sehr schwierige Entscheidung. Der verbleibende Kader wäre äußerst knapp bemessen gewesen für die Landesliga, wenn der VfL gleichzeitig Jugendhandball in der Spitzenklasse hätte spielen wollen. Statt nun eine A-Jugend in den Qualifikationsmarathon zu schicken, wurde beschlossen, die Spielerinnen direkt in den Erwachsenenbereich zu holen. Bereits Anfang Juni konnte deshalb mit den Vorbereitungen auf die neue Saison mit der neuen Mannschaft begonnen werden.

Die neue Saison beschert den Günzburgerinnen aber nicht nur ein neues Team, sondern auch eine ganz neue Landesliga. Statt wie in den Vorjahren in der Gruppe Süd gegen bekannte Gegner zu kämpfen, wurden Günzburg und auch Nachbar Gundelfingen von den Planern der Liga dem Bereich Nord zugewiesen. Jetzt stehen extrem lange Fahrten durch ganz Bayern auf dem Spielplan. Vor allem Vereine in der Oberpfalz und in Mittel- und Unterfranken werden die Gegner in den nächsten Monaten sein.

Für den Start haben die Günzburgerinnen gleich einen Hammergegner erwischt. Vergangenes Jahr noch Bayernligist und mit nur vier Pluspunkten als Tabellenletzter abgestiegen, hat sich das Team in Rimpar ebenfalls neu formiert. Nina Dennerlein, die bislang Trainerin der weiblichen A-Jugend aus Marksteft war und den Weinroten deshalb bestens bekannt ist, konnte einige Spielerinnen wieder zurück ins Boot holen. Da heißt es für die VfL-Spielerinnen, auf der Hut zu sein und gleich von Beginn an alle Register ziehen.

Jürgen und Peter Kees können jedenfalls auch auf ein starkes Team zählen. Nach Rimpar fahren neben den erfahrenen Spielerinnen Lisa Gremmelspacher, Elena Hoffmann, Patricia Kubasta, Evelyn Jorga, Martina Jahn, Tanja Stoll, Judith Deutschenbauer und Réka Kovàcs, die eigentlich noch zur A-Jugend zählenden Handballerinnen Nina Porkert, Lena Götz, Alena Harder, Hannah Sperandio, Antonia Leis und Selina Schlund.

Das Premieren-Spiel am Samstag soll nicht nur eine erste Standortbestimmung sein, sondern auch die Weichen stellen für eine erfolgreiche Saison. Der VfL möchte jedenfalls auch in der Nord-Gruppe bei der Vergabe der Spitzenplätze ein Wörtchen mitreden.

