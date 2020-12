vor 18 Min.

Besucherverkehr eingeschränkt

Bürger sollen möglichst nicht ins Rathaus Haldenwang gehen

Ab sofort gelten für den Besucherverkehr im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang weitere Einschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Der Gemeinschaftsvorsitzende, Bürgermeister Johann Brendle, appelliert an die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft, ihre Besuche im Rathaus auf absolut notwendige Fälle zu beschränken.

„Wir müssen unseren Parteiverkehr in den nächsten Tagen leider erheblich beschränken. Dies tun wir zum Schutz aller Bürger, um die Verbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzudämmen“, so Brendle. Bürger sollten derzeit von Besuchen im Rathaus absehen und die Mitarbeiter zunächst telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Die zuständigen Mitarbeiter sind auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft zu finden unter www.vgem-hw.de. Die Beschränkung des Besucherverkehrs gilt vorerst bis 13. Januar 2021. (zg)

