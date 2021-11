Ziemetshausen schrammt an der Überraschung vorbei

Aufsteiger verkauft sich beim Tabellenführer prächtig und hat Pech. Günzburg wehrt sich spät und glücklos

Als Außenseiter sind die heimischen Fußball-Bezirksligisten TSV Ziemetshausen und FC Günzburg an diesem 14. November zu ihren Spielen im Landkreis Aichach-Friedberg angetreten, als Verlierer haben sie letztlich die Plätze verlassen. Der Überraschung näher war Ziemetshausen: Der Aufsteiger verlor bei Primus VfL Ecknach 1:2. Der FC Günzburg geriet beim TSV Aindling früh in Schieflage, wehrte sich glücklos und unterlag am Ende zu deutlich 1:4.

(1:1): Ziemetshausens Trainer Markus Deibler resümierte traurig: „Jetzt weiß man auch, warum wir da hinten drinstehen. Wir machen zu wenig aus unseren Möglichkeiten.“ Selbst Ecknachs Spielertrainer Daniel Framberger wollte dem nicht widersprechen, hatte „eine ganz enge Kiste gegen einen starken Gegner“ gesehen.

Die Führung für den VfL kam aus dem Nichts. Daniel Framberger bediente Aykut Atay, dessen Schuss Torwart Andreas Mayer in die Mitte klärte, wo Framberger zur Stelle war und abstaubte (27.). Die Gäste zeigten sich aber wenig beeindruckt. Als David Selig bei einer Flanke mit dem Herauslaufen zögerte, bedankte sich Jonas Seibold mit einem Heber zum Ausgleich (30.).

Richtige Chancen ergaben sich nach dem Wechsel auf beiden Seiten nicht. So war es bezeichnend, dass der Siegtreffer für Ecknach durch ein Eigentor zustande kam. Manfred Glas trieb den Ball mit einer Willensleistung nach vorne und legte dann nach links zu Michael Eibel. Dessen flache Hereingabe lenkte Nikolai Miller ins eigene Tor (77.).

Durch war das Ding aber noch lange nicht. Kurz vor Ende der Partie traf der eingewechselte Gästestürmer Stefan Mayer nur die Latte. Zwei Minuten später tauchte wiederum Mayer allein vor Selig auf, der sensationell rettete und so die drei Punkte festhielt. (AZ)

TSV Ziemetshausen Mayer, Bettighofer, Zott (91. Endres), Hillenbrand, Endres, Kvachov (72. Vihl), Miller (88. Greiner), Leitenmaier, Schneider, Fendt (53. Mayer), Seibold (79. Yilmaz)

(2:0): Der Auftakt hätte aus Sicht des TSV kaum besser verlaufen können. Marco Wanner glückte bereits in der vierten Minute der Führungstreffer für den Tabellendritten. Danach ließ Aindling die Gäste, die einige Standardsituationen verzeichneten, besser ins Spiel kommen. Dennoch erzielte der Gastgeber auch das nächste Tor. Eine ideale Vorlage von Wanner verwertete Noah Menhart zum 2:0. Die zweite Halbzeit wollten die Hausherren richtig aggressiv gestalten und das gelang ihnen zunächst auch. Fatlum Talla traf zum 3:0 (56.).

Nun kam es zu einem Bruch im Spiel der Hausherren. Nach einer Ecke sorgte Benjamin Wahl für das einzige Tor des FC Günzburg. Es weckte neue Kräfte: „Dann hatten sie die zweite Luft“, staunte TSV-Coach Christian Adrianowytsch über die Günzburger, die noch zu einem Lattentreffer kamen. Außerdem musste Torhüter Robin Scheurer bei einem Kopfball retten.

Statt 3:2 stand es plötzlich 4:1. Nach einer Kombination kam Talla an seinem Geburtstag zum zweiten Treffer (88.). (jeb)

FC Günzburg Möhnle, Megyes, Bergmair, Hepp, Casamayor-Bell, Bunk, Wachs (88. Bandlow), Wahl, Fuchs (56. Bronnhuber), Lamatsch, Tress (56. Ferner)