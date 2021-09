Ziemetshausen spielt ein bisschen zu naiv

Starke erste Halbzeit, Chancen-Plus: Es war mehr drin als das 1:1 gegen Wertingen

Der TSV Ziemetshausen kommt in der Fußball-Bezirksliga nicht mehr recht vom Fleck. Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSV Wertingen kamen die Unentschiedenkönige der Liga einmal mehr nicht über eine Punkteteilung hinaus. Das 1:1 entsprach zwar den Spielanteilen, fühlte sich aus Sicht der Einheimischen aber dennoch als zu wenig an.

Die erste Halbzeit ging glasklar an die Ziemetshauser. Schon in der Anfangsphase traf Daniel Greiner den Pfosten (5.). Das 1:0 fiel dennoch recht schnell: Nach einer schönen Stafette und einer Hereingabe von Alexander Vihl schoss ein Wertinger Abwehrspieler den auf seine Chance lauernden Colin Fendt an, von dem der Ball ins Netz prallte (12.). „Ein erzwungener Treffer“, freute sich Trainer Markus Deibler.

Bis zur Pause hatten die Ziemetshauser alles im Griff. Die zweite Halbzeit zeigte dagegen ein anderes Bild. Fast eine halbe Stunde lang leisteten sich die Gastgeber viele Fehler und gaben die Sache komplett aus der Hand. Wobei es nicht für die Offensivqualität der Wertinger spricht, dass sie in dieser starken Phase nur eine echte Chance besaßen. Prompt erzielten sie auch einen Treffer, aber der Schütze stand klar im Abseits und der Assistent zeigte das auch sofort an (60.).

Anschließend kam Ziemetshausen wieder besser auf, fuhr vier, fünf großartige Konter, schaffte es aber nicht, das entscheidende zweite Tor zu machen. „In manchen Situationen des Spiels sind wir einfach noch zu naiv“, bemerkte Deibler.

Deshalb mussten die Seinen letztlich noch das 1:1 hinnehmen. Im eigenen Strafraum unterlief ihnen eher ein Unfall denn ein Vergehen, der Pfiff von Schiedsrichter Tobias Kinberger war dennoch korrekt und Maximilian Beham verwandelte den Elfmeter (84.). (ica)

TSV Ziemetshausen Mayer, Bettighofer (78. Zott), Vihl, Greiner, Endres, Kvachov, Miller, Schneider, Pietsch, Fendt, Weber

TSV Wertingen Scherl, Kehrle (75. Prestel), Fischer, Gallenmüller, Wiedemann, Kotter, Schiermoch (75. Müller), Rueß (64. Gebauer), Beham, Weigl (46. Schwarzfischer), Rasic (46. Mayr)

Schiedsrichter Kinberger (Neugablonz)

Tore 1:0 Fendt (11.), 1:1 Beham (83./Foulelfmeter)

Zuschauer 180