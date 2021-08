Ziemetshausen spielt „nur“ 1:1

Ein viertes Unentschieden statt des durchaus möglichen zweiten Saisonsieges – so lautet das Fazit beim TSV Ziemetshausen nach dem 1:1 (1:0) im Heimspiel der Bezirksliga Nord gegen den FC Affing. Ganz anders als bei der Tage zuvor absolvierten Abwehrschlacht in Bubesheim setzte man beim Aufsteiger an diesem 29. August 2021 mehr auf Offensive. TSV-Trainer Markus Deibler zeigte sich mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden, einzig und allein die Schwächen im Abschluss bemängelte er.

Die Zuschauer sahen zunächst eine ausgeglichene erste halbe Stunde, ehe dann Stefan Mayer zuschlug. In der 28. Minute setzte er sich am Strafraum energisch gegen zwei Affinger durch und hämmerte das Leder zum 1:0 unter die Latte.

Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause, obwohl kurz nach dem Führungstor sowohl Marco Schneider als auch Ömer Yilmaz zwei dicke Möglichkeiten zum Ausbau der Führung hatten.

Dass für den Gegner während der ersten 45 Minuten keine einzige Torchance notiert wurde, registrierte Coach Deibler mit lobenden Worten: „Nach hinten sind wir wiederum sehr gut gestanden.“

Daran änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nichts und so gestattete die Heimmannschaft dem Gegner während der gesamten Partie keine einzige nennenswerte Torchance aus dem Spiel heraus. Den Ausgleich musste sie dennoch hinnehmen. In der 77. Minute nämlich brachte Jonas Leitenmaier seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall und Tobias Jorsch verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:1.

Das hätte aber noch nicht den Endstand bedeuten müssen. Ein Treffer von Jonas Seibold wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt. Danach vergab erneut Seibold freistehend vor dem Tor und ein 16-Meter-Schuss von Stefan Mayer verfehlte hauchdünn sein Ziel. Das war’s und Trainer Deibler brachte es auf den Punkt: „Im Endeffekt haben wir nicht einen Punkt gewonnen, sondern zwei Punkte verloren.“

TSV Ziemetshausen A. Mayer, Leitenmaier, Bettighofer, S. Endres, Pietsch, S. Mayer, Zott (47. J. Weber, 66. P. Weber), Greiner, Schneider, Miller (46. Seibold), Yildiz

FC Affing Köpper, Felder, Leicht, Meyer (73. Buchner), Tremmel, Kronthaler, Lipp, Reiter, Steinherr (46. Jorsch), Neumair (62. Siedlaczek), Buckow

Tore 1:0 Mayer (28.), 1:1 Jorsch (77./Foulelfmeter)

Zuschauer 165