vor 23 Min.

Blöchl holt die Bronzemedaille

15-Jährige läuft 300 Meter in 42,74 Sekunden

Gute Leistungen gezeigt haben drei junge Leichtathletinnen aus dem LAZ Kreis Günzburg bei den bayerischen Meisterschaften der Altersklassen U23 und U16. Sonja Blöchl erreichte über 300 Meter sogar die Bronzemedaille.

Die 15-Jährige hatte bereits im Vorfeld von einer Medaille träumen dürfen. Sie zählte aufgrund ihrer Vorleistungen zum erweiterten Favoritenkreis über 300 Meter und 300 Meter Hürden. In dieser Disziplin fand sie freilich nicht ihren Rhythmus. Nach 48,60 Sekunden musste sie im Ziel mit Platz fünf vorliebnehmen. Es siegte Ilva Seitz (LG Augsburg) in 46,54 Sekunden.

Für Blöchl war das offenbar genau die richtige Motivation für den nächsten Tag. Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch lief sie von Beginn an ein mutiges, couragiertes 300 Meter-Rennen. Ihr gelang in 42,74 Sekunden eine persönliche Bestleistung. Von Siegerin Hannah Wörlein (TSV Ochenbruck) trennten sie am Ende 69 Hundertstelsekunden.

Die 14-jährige Judith Kübler (VfR Jettingen) hatte sich ihr Startrecht über 2000 Meter mit einer starken Leistung bei den süddeutschen Meisterschaften erkämpft. Ihre dort erreichte Zeit konnte sie noch einmal um eine Sekunde verbessern. 7:46,25 Minuten bedeuteten Platz zehn in der U14. Es siegte Julia Barth (LG Bamberg) in 6:38,73 Minuten.

Ihren ersten Start bei einer bayerischen Meisterschaft erkämpfte sich auch Verena Rendle (TSV Niederraunau). Im Hochsprung der Altersklasse U14 galt es für sie in erster Linie, Erfahrung zu sammeln. Gut eingestellt, nahm sie jede Höhe im ersten Versuch. Erst bei 1,51 Meter scheiterte sie dreimal; aufgrund ihrer bis 1,46 Meter nicht vorhandenen Fehlversuche wurde sie aber immerhin Achte. Den Titel schnappte sich Kaya Russler (LAC Quelle Fürth) mit 1,69 Meter. (zg)

Themen Folgen