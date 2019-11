vor 26 Min.

Bubesheim leidet

Primus stürzt beim Laternenträger

In den Sportheimen der Fußball-Bezirksliga dürfte ein Ergebnis des 17. Spieltages für großes Aufsehen gesorgt haben. Der bis gestern an der Tabellenspitze stehende SC Bubesheim verlor beim bis dato sieglosen Schlusslicht SV Holzkirchen 1:2. Die Gastgeber aus dem Landkreis Donau-Ries bleiben trotz des Sieges Tabellenletzter.

Der Bubesheimer Trainer David Bulik sah nach dem blutleeren Auftritt seiner Truppe reichlich Anlass zur Kritik. „So etwas kommt raus, wenn man mit der falschen Einstellung in ein Spiel geht“, schimpfte er. Die Verantwortlichen hätten vor der Partie noch einmal auf die Akteure eingewirkt, die Gastgeber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Doch alle Appelle waren zumindest im ersten Durchgang für die Katz. „Wir haben in der ersten Halbzeit extrem schwach gespielt“, analysierte Bulik nach der Partie. Im zweiten Abschnitt hätte sein Team dann etwas die Kurve bekommen und druckvoller agiert. Allerdings dauerte diese Phase nur bis zum Tor von Baris Aciköz in der 61. Minute. „Dann haben wir wieder den Faden verloren und Holzkirchen ins Spiel kommen lassen“, fasst der Coach ernüchtert zusammen. In der 87. Minute kamen die Gastgeber zum Ausgleich. Dany Draxler verwandelte einen Elfmeter. Und eine Minute später erzielte Joshua Zwickel den Siegtreffer für den SV Holzkirchen.

Bulik wollte die Niederlage nicht auf die Personalprobleme schieben. Stattdessen sagte er: „Jetzt hatten Spieler aus der zweiten Reihe die Chance, sich zu präsentieren. Das ist nicht gelungen.“ Nicht mitgespielt hat Steffen Hain. Der Mittelfeldakteur konnte wegen einer Erkrankung nicht auflaufen. Auf der Bank nahm auch Bubesheims Torjäger Haken Polat Platz. Der Stürmer musste nach dem Aufwärmen passen.

In der kommenden Woche wird David Bulik mit seinen Spielern Einzelgespräche führen. „Das darf uns nicht noch einmal passieren“, stellt der Coach klar. (ulan)

SV Holzkirchen Cama – Hopfenmüller (57. Strauß), T. Rau, Draxler, Köhnlein, A. Rau, Zwickel, Neuwirt, Beck (90.+1 D. Rau), Demel, Eichberger (68. Schneider)

SC Bubesheim Zeiser, Seibold, Lacic, Aciköz (71. Bulik), Schäfer, Tu. Demir, Lonsinger, Glöckle, Schnell, Merkle, Schmidt (52. Ta. Demir)

Schiedsrichter Steigerwald (SC Rohrenfels, Gruppe Neuburg)

Tore 0:1 Aciköz (61.), 1:1 Draxler (87./Elfmeter), 2:1 Zwickel (88.)

Zuschauer 120

Themen folgen