05:30 Uhr

Burgauer belegen den Silberplatz Lokalsport

Starke Vorstellung des Teams beim Allgäu-Cup in Kaufbeuren.

Einen schönen Teamerfolg gefeiert haben die Bankdrücker des TSV Burgau beim Allgäu-Cup in Kaufbeuren. Bei den dort ausgetragenen schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften belegte das Team den zweiten Platz. Mit 359,33 Relativpunkten setzten sich Edris Maroufi, Daniel Hupfauer, Florian Fanderl, Walter Braun und Franz Bendl zwischen Sieger TSG Augsburg (383,43) und dem drittplatzierten ASV Neu-Ulm (347,95) auf den Silberplatz.

In den Einzeldisziplinen glänzte unter anderem Urgestein Arthur Ahle (er gewann in der Kategorie Ü70 die Gewichtsklasse bis 83 Kilo mit einer Leistung von 95 Kilo). In der Klasse Ü60 errangen Walter Braun bei den Superschweren mit sehr guten 157,5 Kilo und Franz Bendl in der Klasse bis 120 Kilo mit 130 Kilo Siege.

Um satte 20 Kilo verbesserte Daniel Hupfauer seine Bestleistung im Junioren-Mittelgewicht auf nun 120 Kilo. Edris Maroufi kam bei seinem Sieg in der Klasse bis 74 Kilo auf 125 Kilo.

Themen Folgen