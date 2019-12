05.12.2019

Burgauer stark bei DM in Berlin

Alex Koch Junior bester Bayer

Für Alex Koch Junior war Berlin definitiv eine Reise wert. Mit der neuen Zweikampfhöchstleistung von 171 kg belegte der junge Gewichtheber des TSV Burgau unter zwölf Teilnehmern bei der deutschen Jugendmeisterschaft in der Hauptstadt einen starken siebten Platz.

70,15 kg Körpergewicht brachte Koch auf die Waage, ein solides Gewicht gegenüber seine Konkurrenten. Der Einstieg im Reißen mit 74 kg gelang ihm locker. Den zweiten Versuch realisierte er dann erst in der Wiederholung mit 78 kg. Hier hatte der Nachwuchssportler schon etwas an Boden verloren, was nur mit neuem Rekord im Stoßen wettzumachen war. Dies gelang Koch mit drei gültigen Versuchen über 86, 90 und 93 kg in starker Manier.

Mit sieben Kilogramm Steigerung auf 171 kg im Zweikampf erreichte er einen nicht erwarteten siebten Platz und avancierte somit zum besten Bayer in dieser Klasse und bestätigte seine Wettkampfstärke bei wichtigen Veranstaltungen.

Das Trainerteam sah sich im Leistungsaufbau bestätigt, was auch der Landestrainer neidlos anerkennen musste. Nächste Ziele am 14. und 21. Dezember sind das Weihnachtsturnier und der Bezirksligawettkampf in Burgau, wo Koch eventuell die Schallmauer von 100 kg im Stoßen realisieren will. (zg)

