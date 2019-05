13:56 Uhr

Charaktertest bestanden

Frauenhandball Wie Landesliga-Vizemeister VfL Günzburg zum Sieg in Kitzingen kommt. Der Kampfgeist stimmt, aber spielerisch muss es in den Aufstiegsspielen deutlich besser werden

Kitzingen/Günzburg Keine Handball-Werbung geboten hat das abschließende Landesliga-Punktspiel der Günzburgerinnen bei der HSG Mainfranken. Die Partie zeigte sich von Beginn an sehr zerfahren, eine wilde Spielweise aufseiten der Gastgeber und eine grausame Chancenverwertung auf weinroter Seite prägten die 60 Minuten. Am Ende gewann der VfL glücklich 24:23 (9:12). Nun haben die Günzburgerinnen zwei Wochen Zeit, sich auf das Heimspiel in der Bayernliga-Relegation gegen München Laim vorzubereiten.

Im Tor startete Selina Schlund erneut mit guten Paraden, doch vor ihr mussten sich die Spielerinnen um Kreisläuferin Réka Kovàcs erst einmal an das Spielgerät gewöhnen. Erschwert wurde das aufgrund des in Kitzingen geltenden Harzverbots. Mainfranken erzielte so die ersten Treffer, ging über 2:0 und 4:2 sowie 5:3 in Führung. Nach dem fünften Tor von Liga-Torschützenkönigin Melanie Meyer zum 8:4 stellte der VfL die defensive Deckung um und nahm die gefährliche Rückraumspielerin in Einzelbewachung. Der Plan schien aufzugehen. Allerdings wurden die weinroten Abschlüsse nicht besser.

Auch wenn das Ergebnis keine Rolle mehr spielte (die Vizemeisterschaft der Günzburgerinnen stand bereits zuvor fest), wollten sich die Weinroten unbedingt mit einem Sieg aus der Saison verabschieden. Doch der letzte Biss fehlte zunächst. Die Fränkinnen hatten mit ständigen Eins-gegen-Eins-Aktionen, die sie einem vernünftigen Spielaufbau vorzogen, immer wieder Erfolg. So zog die HSG nach 45 Minuten auf 20:14 davon. Positiv aus Sicht der Weinroten: Das Team zeigte Charakter und gab sich nicht auf. Tanja Stoll verkürzte auf 20:16, in dieser Phase war auf der Gegenseite für Meyer nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe Feierabend. Günzburg roch den Braten, gab Gas und die Treffer von Martina Jahn, Lena Götz, Nina Porkert sowie Alena Harder stellten den Anschluss zum 21:20 her.

Scheinbar fingen sich die Fränkinnen wieder. Vier Minuten vor Ende gingen sie 23:20 in Führung. Fortan aber ließ Selina Schlund keinen Treffer mehr zu und für den erfolgreichen Endspurt sorgte letztlich Lena Götz: Ihr Tor zum 24:23 bedeutete 67 Sekunden vor Schluss die erste Führung des VfL im ganzen Spiel und damit auch den Auswärtssieg.

Eine interessante Variante des Fairplay-Gedankens zeigte anschließend Stefanie Placht. Die Trainerin der Gastgeber verweigerte den Handschlag an die Spielerinnen und das Trainerteam aus Günzburg. Anschließend erschien sie auch nicht zum Abschließen des Spielberichts und ließ die VfL-Verantwortliche Renate Schildwächter sowie die beiden zwei Schiedsrichter über 20 Minuten warten, ehe ein Vertreter auftauchte.

Das erste Aufstiegsspiel wird am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr angepfiffen. Die Günzburgerinnen besitzen dann Heimrecht gegen den Vizemeister der Gruppe Süd, SV München Laim. (zg)

VfL Günzburg Schlund, Hoffmann; Götz (7/4), Harder (4), Kubasta (3), Leis, Stoll (4/2), Sperandio (1), Kovàcs, Jahn (3/1), Porkert (1), Deutschenbauer

