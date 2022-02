Christoph Bronnhuber und die Young Guns im Auwald

Fußball Warum der Trainer des Bezirksligisten auch für 2022/23 zusagt.

Von Jan Kubica

Günzburg Christoph Bronnhuber ist auch in der kommenden Saison 2022/23 Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg. Im Übungsleiterteam des Vereins bleibt zudem Torsten Menck, der die zweite Mannschaft in der A-Klasse coacht.

Er habe nie einen echten Zweifel an seiner Zusage gesät oder ernsthaft erwogen, den FC Günzburg zu verlassen, führt Bronnhuber aus. Weiter sagt er: „Wir haben eine funktionierende, stabile Mannschaft, die auf dem und außerhalb des Platzes gut harmoniert.“ Vor seinem Ja-Wort habe er lediglich wissen wollen, ob der Kader im Kern zusammen bleibt. „Das war ein Thema, über das wir gesprochen haben. Aber die Jungs sagen alle, das passt.“ Beim einen oder anderen Spieler seien noch berufliche oder private Details zu klären, sportlich aber gebe es keinerlei Differenzen, betont Bronnhuber. Mit diesen Ausführungen begegnet er unter anderem Irritationen, die sich rund um die unlängst vollzogene Demission des vorherigen Sportleiters Steffen Hasenfus ergaben.

Dessen Job übernimmt nun für den Rest der laufenden Runde der FC-Vorstandsvorsitzende Slawomir Sigmund. Auch nach seiner Darstellung sei es immer Bronnhubers Ziel gewesen, im Auwald zu bleiben. Nun ist Sigmund einfach „froh, dass die beiden Trainer weitermachen“.

Die werden untereinander weiterhin eine offene Kommunikation pflegen, bekräftigt Bronnhuber die gute Zusammenarbeit mit Menck. Beispielhaft für den nach oben stets offenen Weg beim FC Günzburg steht Nickolas Tress. Der Angreifer im A-Klasse-Team hat es zunächst aufgrund der Personalnot der Ersten, dann aufgrund seiner tollen Entwicklung auf inzwischen acht Einsätze in der Bezirksliga gebracht. Bronnhuber lobt: „Er hat Bock, schiebt an. Er ist einer dieser Young Guns, die mir als Trainer Spaß machen und letztlich den Konkurrenzkampf im Kader befeuern.“

Bei Nickolas Tress allein soll es nicht bleiben. Schon in der kommenden Spielzeit möchte der 31-jährige Coach zwei, drei weitere Jugendliche beim Bezirksligisten einbauen, die auch dann noch allesamt in der U19 spielen dürfen. „Das ist immer eine spannende Herausforderung für einen Trainer, denen eine Chance zu geben“, sagt er.

In diesem Zusammenhang hält Bronnhuber zugleich stolz und mahnend fest: „Wir haben ja Gott sei Dank wieder eine A-Jugend. Aber man muss da als FC Günzburg auch weiter in die Zukunft schauen, um sich langfristig in der Bezirksliga zu etablieren.“

Genau das ist das mittelfristige Ziel. Wobei der Trainer betont, dass es für seine Mannschaft im Frühjahr 2022 und wohl auch in den Jahren danach vermutlich „bis zum letzten Spieltag gelten wird, vier andere hinter uns zu lassen. Da bleiben wir realistisch. Wir wissen um unsere Rolle in der Liga – und wir werden sie hoffentlich halten.“