vor 19 Min.

Cleveres Konzept der Langsamkeit

Trainer, Torwart, Taktik: Der Überraschungscoup des TSV Niederraunau in Allach hat viele Wurzeln.

Seit die Niederraunauer Handballer wissen, wo sich die Sporthalle des TSV Allach befindet, holten sie sich im Münchner Westen fast immer Lehrstunden ab. Auch diesmal fuhren die Mittelschwaben als Außenseiter zum Landesliga-Spiel in die Landeshauptstadt. Und kehrten als Triumphatoren zurück: Nach einer cleveren Gesamtvorstellung gewann der TSV Niederraunau beim Tabellendritten 29:23 (15:8).

Adi Konkel frustriert die Allacher Werfer

Trainer Udo Mesch war wohl selbst etwas überrascht, welch reife Früchte seine Arbeit in Niederraunau inzwischen trägt. Aus den Resten vergangener, guter Landesliga-Teams und jungen aufstrebenden Handballern hat er eine Einheit geformt, die vor allem psychisch gegen körperlich überlegene Gegner bestehen kann. Seine Personalentscheidungen tragen zu dieser Stärke bei. Vollkommen überraschend begann nach der Klasseleistung von Maximilian Jekle gegen Tabellenführer Anzing diesmal Adi Konkel im Tor. Und der zog den Allachern dann auch reihenweise die Zähne. In der ersten Hälfte hatte er die gegnerischen Schützen beinahe so gefrustet, dass sie aus Angst vor Fehlwürfen nur noch das Gebälk trafen und er nicht einmal mehr eingreifen musste. Meschs Kommentar dazu: „Ich habe gewusst, dass Konkel überragend halten würde. Das sind seine Spiele, er ist ein richtiger Handball-Psychopath“.

Aber auch im Angriffsspiel hatten sich die Raunauer auf das Spitzenteam eingestellt. Mathias Waldmann sagte: „Wir wollten absichtlich langsam spielen und sie zermürben. Ins Rollen wollten wir die Allacher Truppe auf keinen Fall kommen lassen.“ Er selbst hatte mit seinen acht Feldtoren großen Anteil am Erfolg dieser Spielweise. Immer, wenn gar nichts mehr zu funktionieren schien, setzte er einen erfolgreichen Hüftwurf an.

Die bedächtige, abwartende Spielweise machte sich vor allem in Unterzahlsituationen der ersten Hälfte bezahlt. Kaum einmal konnten die Allacher Vorteile aus dem einen Mann mehr auf dem Feld ziehen.

Niederraunau baut den Vorsprung aus

Die Raunauer hatten nichts zu verlieren. Sie spielten gleich einen langen ersten Angriff, an dessen Ende sie Lasse Sadlo fanden, der das erste Tor machte. Dann kam die Konkel-Zeit. Dennoch gingen die Allacher zwischenzeitlich 6:5 in Führung, ehe die Gäste durch schöne Außen-Tore von Oliver Kiebler und eine tolle Einzelleistung von Oliver Blösch vier Treffer in Folge machten. Und Niederraunau verhielt sich weiter richtig clever, baute seinen Vorsprung bis zur Pause auf sieben Tore Differenz aus.

Moritz Hegenbart überzeugt

Nach Wiederbeginn wurde es schwieriger. Vor allem das Allacher Spiel über den Kreis konnte kaum einmal unterbunden werden. Die Gastgeber steigerten ihre Effektivität. Sie nahmen Waldmann, der zuvor reihenweise die Abwehr genarrt hatte, für die letzen 20 Minuten der Begegnung in enge Deckung. Die Gäste gerieten tatsächlich in Probleme, der Vorsprung schrumpfte auf drei Tore (24:21). In dieser Phase aber zeigte das gesamte Team seine psychische Stabilität. Moritz Hegenbart, Mathias Waldmann und Lukas Konkel stellten mit ihren Treffern wieder auf 27:22. Das reichte, zumal sich die Abwehr wieder steigerte. Eine feine Leistung auf seiner Seite zeigte dabei Youngster Hegenbart.

