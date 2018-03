vor 55 Min.

Comeback stimmt Janine Berger einfach „mega happy“ Lokalsport

Turnerin startet an ihrem „neuen“ Gerät Stufenbarren beim DTB-Pokal.

Aufgrund ihrer tollen Stufenbarren-Leitung beim ersten Wettkampftag der Bundesliga ist Janine Berger (SSV Ulm 1846) zum ENBW DTB-Pokal nach Stuttgart eingeladen worden. Dort wird die 21-Jährige aus Bubesheim mit dem Team Baden-Württemberg gegen acht weitere Mannschaften antreten. Die Veranstaltung ist unter anderem mit den Nationalmannschaften aus Deutschland, Russland, Japan, Schweiz, Spanien und den Niederlanden hochrangig besetzt. Die 35. Ausgabe des DTB-Pokals findet von Freitag bis Sonntag in der Porsche-Arena in Stuttgart statt.

Berger, die ihre früheren Erfolge am Sprung gefeiert hatte, kehrt damit nach vier Jahren Absenz auf die internationale Turnbühne zurück – an ihrem „neuen“ Gerät. Die oft sehr abgeklärt wirkende Spitzenturnerin des SSV Ulm 1846 präsentierte sich nach der Nominierung ausgelassen und schwärmte: „Ich bin mega happy und hoffe, dass ich meine Barrenübung so wie im Training zeigen kann“. Vom technischen Ausgangswert her kann Berger damit auf jeden Fall national und international mithalten.

Die 21-Jährige studiert weiterhin Sport-, Medien- und Eventmanagement an der Uni Campus M21 und pendelt jeden Tag nach München. Dass sie das Studium und den Sport gut prima unter einen Hut bringt, zeigt auch die Nominierung zum Elite-Award (damit werden die Semesterbesten gewürdigt) der Hochschule. „Wenn man Spaß an der Sache hat, kann man alles schaffen“, sagt die Turnerin. Für Freizeitaktivitäten bleibt da natürlich wenig Zeit, wie Berger berichtet. „Nach der Uni geht es ins Training nach Ulm und der Tag endet meistens nicht vor 21 Uhr.“

Berger ist nicht die einzige Teilnehmerin aus dem Ulmer Team, die in Stuttgart um den Einzug ins Finale kämpft. Ihre Teamkollegin Tisha Vollemann geht für das niederländische Team auf Punktejagd.

