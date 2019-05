15.05.2019

Das Lächeln der Stadtkönige

Gastgeber Tell Deubach würdigt Ichenhausens Beste

Mit der Siegerehrung beim gastgebenden SV Tell Deubach hat die Ichenhauser Stadtmeisterschaft der Schützen einen würdigen Abschluss gefunden.

Insgesamt 139 Schützen aus den Vereinen in Ichenhausen, Deubach, Hochwang, Oxenbronn, Rieden und Autenried hatten in verschiedenen Klassen und Disziplinen an den Titelkämpfen teilgenommen.

Nach der Begrüßung durch den Tell-Vorsitzenden Hermann Spengler gab Sportleiter Roland Baumeister die Ergebnisse bekannt. Bürgermeister Robert Strobel überbrachte allen Gewinnern die Glückwünsche der Stadt.

Im kommenden Jahr findet die Stadtmeisterschaft bei Fortuna Hochwang statt. (zg)

Stadt-Königsschießen – Jugend: 1. Julia Band, Hochwang (5,3 Teiler), 2. Georg Ley, Rieden (27,6), 3. Georg Glassenhart, Ichenhausen (43,4); Schützen: 1. Johannes Stötter, Oxenbronn (13,0), 2. Bruno Angermeyer, Hochwang (17,0), 3. Karin Bestler, Deubach (19,2); Aufgelegt: 1. Gerhard Gujber, Oxenbronn (4,0), 2. Anita Imminger, Deubach (11,4), 3. Karl Ihle, Hochwang (16,2)

Mannschaftspokal der Stadt Ichenhausen 1. Tell Deubach (1151 Ringe), 2. Fortuna Hochwang (1150), 3. Frohsinn Oxenbronn (1135)

Meister Luftgewehr – Jugend: 1. Georg Ley, Rieden (188 Ringe), 2. Nina Band, Hochwang (176), 3. Miriam Ruf, Oxenbronn (173); Schützen: 1. Rainer Siegner, Deubach (191), 2. Sonj Ley, Rieden (190), 3. Maximilian Sailer, Deubach (186); Altersklasse: 1. Jürgen Ley, Rieden (188), 2. Horst Reichle, Hochwang (185), 3. Lorenz Baur, Oxenbronn (182); Aufgelegt: 1. Helmut Follmer, Ichenhausen (200/17,0), 2. Werner Hirsch, Hochwang (200/23,7), 3. Günter Lucht, Ichenhausen (200/51,7)

Meister Luftpistole – Jugend: 1. Mark Grüner, Autenried (157), 2. Georg Glassenhart, Ichenhausen (154); Schützen: 1. Robert Stumpf, Ichenhausen (184), 2. Florian Frey, Autenried (182), 3. Werner Sailer, Deubach (181); Altersklasse: 1. Manfred Jeckle, Autenried (177/55,2), 2. Ernst Stecker, Ichenhausen (177/76,9), 3. Bruno Grüner, Autenried (172); Aufgelegt: 1. Erwin Kempter, Autenried (194), 2. Tanja Keck, Ichenhausen (186), 3. Richard Thalhofer, Hochwang (185)

Glücksscheibe (222 Teiler) 1. Helmut Pröbstle, VSG Ichenhausen (222), 2. Rainer Siegner, Tell Deubach (222,2), 3. Friedrich Gumpp, Fortuna Hochwang (221,7)

Themen Folgen