Der FC Augsburg kommt für ein Testspiel in den Landkreis

Der Gegner am 9. Juli wird der Landesligist FC Gundelfingen sein. Wie einige Kinder den Bundesligastars ganz nah sein können.

Von Till Hofmann

Es geht nicht um Punkte oder Tore – aber um die (Früh-)Form vor der anstehenden Bundesligasaison 2019/20. Und die will der FC Augsburg nach Informationen der Günzburger Zeitung am Dienstag, 9. Juli, auf dem Sportplatz des VfR Jettingen unter Beweis stellen. Gespielt wird aber nicht gegen die Jettinger selbst, die in der Kreisliga kicken, sondern gegen den Landesligisten FC Gundelfingen. Zustande gekommen ist das Spiel, weil es noch Verpflichtungen des FCA gegenüber dem früheren Hauptsponsor Alko gibt. Und ein Standort der Alko Lufttechnik ist Jettingen.

Der Vorverkauf beginnt am 24. Juni

Den Zuschauern werden die Hintergründe egal sein. Sie haben nach langer Zeit wieder die Gelegenheit, den Bundesligisten, der seit wenigen Monaten vom Schweizer Martin Schmidt trainiert wird, in der Region zu sehen. Der Anstoß am 9. Juli ist um 18 Uhr. Geplant ist, dass der Vorverkauf für die Begegnung am 24. Juni startet. An welchen Stellen Tickets (Preis: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro) zu haben sein werden, ist noch nicht final geklärt.

Einige Kinder werden den Fußballstars ganz nahe sein. Denn sie haben die Gelegenheit, beim Einlaufen als „Eskorte“ dabei zu sein. Bewerben können sich die Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung für einen dieser Plätze ihrer Kinder – aber noch nicht jetzt. Mit dem Beginn des Vorverkaufs starten wir auch mit der Aktion.

