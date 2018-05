Der Nachwuchs trifft sich in Bleichen

vor 48 Min.

Julia Remmele (hier auf Aquin) gewann im vergangenen Jahr die erste Abteilung des M*-Springens in Bleichen. Auch in diesem Jahr ist die Offingerin beim Turnier auf der Reitsportanlage Ruf dabei.

Zum vierten Mal richtet der PSV sein Springturnier aus. Erstmals fließen die Ergebnisse in die Kreismeisterschaft ein. Was die Zuschauer sonst erwartet.

Von Alexander Sing

Das kleine aber feine Reitturnier in Bleichen wird von Teilnehmern für seine gemütliche Atmosphäre und gute sportliche Bedingungen auf der Reitsportanlage Ruf geschätzt. Es ist kein Turnier, das zuallererst die Topsportler dieser Zunft anzieht. Es besticht in diesem Jahr mit fünf A- und vier L-Springprüfungen als Treffen ambitionierter Nachwuchsreiter aus der Region. Dazu kommen zwei Prüfungen der Klasse M*.

Vor allem aus dem Landkreis Günzburg sind am kommenden Wochenende, 26./27. Mai, viele Reittalente dabei. Denn erstmals ist das Bleichener Turnier auch Teil der Kreismeisterschaft der Springreiter. Bisher zählten nur die Ergebnisse des Günzburger Turniers. Wie berichtet, kommen jetzt auf in Bleichen und Jettingen gewonnene Punkte in die Wertung.

In Bleichen ist die Beteiligung mit rund 530 Nennungen und 200 Teilnehmern etwas zurückgegangen. Für den 2012 gegründeten PSV Bleichen mit seinen 50 Mitgliedern ist es trotzdem eine große Sache. Organisator Hubert Ruf berichtet: „An diesen zwei Tagen muss bei uns jeder mithelfen. Wir haben bereits den Platz hergerichtet und die Hindernisse aufgestellt. Jetzt freuen wir uns, dass es am Wochenende endlich soweit ist.“ Auch die Änderung bei der Kreismeisterschaft lobt Ruf: „Weil früher die Kreismeisterschaft bei einem Turnier ausgetragen wurde, hat oft die Tagesform entschieden. Ich denke, so ist es die bessere und fairere Lösung.“

Der PSV Bleichen wird selbst unter anderem mit Thomas Ruf und Vera Kober ins Rennen gehen, außerdem sind mit Julia Lang (RFV Günzburg) und Julia Remmele (RTG Offingen) zwei Reiterinnen dabei, die seit Jahren zur Landkreisspitze zählen. Auch die letztjährige Siegerin in der M*-Punktespringprüfung Stefanie Paul (RFV Altusried) ist wieder dabei. Daneben sind es vor allem Sportler aus dem Allgäu, Westschwaben und dem angrenzenden Württemberg, die in Bleichen in insgesamt elf Prüfungen an den Start gehen.

Die Zuschauer erwarten neben schönstem Sommerwetter auch leckere Speisen und eine Prosecco-Bar. Der Eintritt ist frei. Im vergangenen Jahr kamen rund 500 Besucher auf die Bleichener Anlage.

